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Регион
Опубликовано 5 февраля 2017, 18:37

На чемпионате по бенди в Швеции россияне освистали исполнительницу гимна РФ

Девушка настолько плохо пела, что зрители кричали от возмущения, а ей пришлось извиняться.

Необычный инцидент произошёл в Швеции перед началом финала чемпионата мира по хоккею с мячом, в который вышли команда хозяев поля и россияне. Трибуны нервно отреагировали на весьма спорное исполнение национального гимна России.

Первые недовольные возгласы начали звучать уже после нескольких секунд пения. Вышедшая на поле с микрофоном девушка путала ноты, недотягивала их, а в итоге её дыхание настолько сбилось, что она не смогла продолжить пение.

В этот момент свист с трибун особо усилился. Девушка извинилась по-английски и продолжила. Нужно отдать должное хоккеистам: некоторые из них подпевали, несмотря на такое неудачное исполнение гимна. Так же поступили и некоторые зрители, хотя многих ситуация позабавила.

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Андрей Григорьев
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