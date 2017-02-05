Российские хоккеисты обидно проиграли финал ЧМ шведам после скандала с гимном РФ

За шесть минут до конца решающего матча чемпионата мира по хоккею с мячом в Сандвикене россияне вели 3:2, но пропустили дважды и не смогли защитить титул.

Сборная России упустила возможность выиграть пятый чемпионат мира по русскому хоккею кряду

Финалу предшествовал скандал: исполнительница гимна РФ забыла слова и еле-еле смогла его допеть под свист недовольных трибун. Впрочем, этот эпизод скорее добавил россиянам спортивной злости, которую ещё после матча со шведами в групповом турнире (6:10) обещал главный тренер команды Сергей Мяус в интервью Лайфу.

Казалось, что переломный гол пушечным ударом при счёте 1:1 забил Евгений Иванушкин, ставший соавтором рекорда по мячам на чемпионатах мира вместе с Сергеем Обуховым (по 154). Кстати, третье место в этом списке со 149 голами занимает Сергей Ломанов — младший, пропустивший турнир из-за конфликта своего легендарного отца с руководством федерации.

Возможно, именно Ломанова не хватило нашим во втором тайме, который начался при обнадёживающем счёте 3:1 в пользу команды Мяуса. Несмотря на вратарские чудеса Романа Черных, шведы додавили россиян. Золотой гол был забит Адамом Гильямом на 91-й минуте после филигранного розыгрыша углового.

В активе Швеции теперь 12 чемпионских титулов, у России/СССР — 24.

Следующее мировое первенство пройдёт в 2018 году в Хабаровске.