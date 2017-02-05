Президент Нигерии просит продлить ему отпуск, чтобы успеть сдать анализы

Мохаммаду Бухари проходил медосмотр в Великобритании, теперь ему необходимо закончить сдачу серии анализов и получить их результаты.

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари попросил Национальную ассамблею разрешения на продление своего отпуска по болезни.

Агентство Reuters со ссылкой на администрацию Бухари сообщает, что президенту необходимо закончить сдачу назначенной доктором серии анализов и получить их результаты.

Нигерийский лидер проходил медосмотр в Великобритании, и процедуры уже заняли у него более двух недель. Отпуск Бухари заканчивается в понедельник, 6 февраля, после чего он должен вернуться к исполнению своих президентских обязанностей.