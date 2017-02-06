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Опубликовано 6 февраля 2017, 11:23

Транссексуала перевели из женской тюрьмы из-за секса с сокамерницами

Скандал разгорелся в женской колонии особого режима в Эдинбурге, куда в виде особого исключения и по ходатайству целого ряда правозащитников был доставлен Пэрис Грин — транссексуал, осуждённый за жестокое убийство и пытки. Заключённый выглядел совсем как женщина, много лет принимал специальные гормоны и готовился к операции по смене пола до того, как попал на скамью подсудимых.

Так выглядел Пэрис Грин незадолго до суда. Фото: Facebook

Так выглядел Пэрис Грин незадолго до суда. Фото: Facebook

Ущемлять в правах транссексуала не стали. Пэрис Грин был направлен в женскую тюрьму, а Национальная служба здравоохранения Великобритании даже согласилась оплатить для него проведение операции в случае, если у надзирателей не будет претензий к поведению Грина.

Однако претензии всё-таки возникли спустя пять недель пребывания транссексуала в колонии для женщин, передаёт Daily Mail. Как оказалось, Пэрис Грин регулярно вступал в интимную связь со своими сокамерницами.

Транссексуала было решено этапировать в мужскую тюрьму в соседнем округе. А проведение бесплатной операции для него теперь под вопросом.

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Марина Калегина
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