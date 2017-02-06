Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 февраля 2017, 08:24

Роскомнадзор защитил Minecraft от блокировки

Фото &copy; Flickr/Alec

Фото © Flickr/Alec

Ведомство выступило в защиту игры после того, как её хотели заблокировать за экстремизм.

3 февраля 2017 года стало известно, что Заводоуковский районный суд Тюменской области посчитал статью об изготовлении динамита в игре Minecraft запрещённой. В частности, материал якобы содержит информацию о способе изготовления взрывчатых веществ. Подобные публикации запрещены на территории Российской Федерации.

Представители Роскомнадзора заметили, что изготовить взрывчатку по рецепту из Minecraft на самом деле невозможно, поэтому статью блокировать смысла нет. В связи с этим ведомство обратилось в прокуратуру Тюменской области с просьбой пересмотреть решение суда.

Вопрос пока остаётся открытым. 14 февраля суду предстоит рассмотреть ходатайство о пересмотре дела.

image

При помощи рецепта из Minecraft можно сделать настоящую взрывчатку

Фото © Flickr/Josh Rich (boysquadxyz)

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • суд
  • minecraft
  • Роскомнадзор
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar