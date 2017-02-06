Роскомнадзор защитил Minecraft от блокировки

Ведомство выступило в защиту игры после того, как её хотели заблокировать за экстремизм.

3 февраля 2017 года стало известно, что Заводоуковский районный суд Тюменской области посчитал статью об изготовлении динамита в игре Minecraft запрещённой. В частности, материал якобы содержит информацию о способе изготовления взрывчатых веществ. Подобные публикации запрещены на территории Российской Федерации.

Представители Роскомнадзора заметили, что изготовить взрывчатку по рецепту из Minecraft на самом деле невозможно, поэтому статью блокировать смысла нет. В связи с этим ведомство обратилось в прокуратуру Тюменской области с просьбой пересмотреть решение суда.

Вопрос пока остаётся открытым. 14 февраля суду предстоит рассмотреть ходатайство о пересмотре дела.