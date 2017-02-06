Создатели Counter-Strike убрали из соревнований самую популярную карту

Компания Valve решила заменить карту Dust 2 на профессиональных соревнованиях по Counter-Strike: Global Offensive.

Ротация Active Duty включает самые сбалансированные карты CS: GO, которые подходят для киберспортивных поединков. Теперь вместо легендарной Dust 2 разработчики используют Inferno.

Обновлённый перечень карт впервые используется на чемпионате DreamHack Masters. Мероприятие состоится с 12 по 15 февраля в Лас-Вегасе. Призовой фонд турнира составит 450 тысяч долларов.