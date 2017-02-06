"Косплей — не проституция, а искусство". Интервью с Маргаритой Тепляковой

Привет. Представься и расскажи, чем занимаешься.

Привет! Меня зовут Рита, в косплей-тусовке — Oyuka. Работаю в SMM и на ивентах, помогаю найти работу косплеерам на мероприятиях, делаю костюмы по играм, езжу по зарубежным мероприятиям, потому что единственное адекватное гик-мероприятие в России — "ИгроМир"/Comic Con Russia.

Почему косплееры частенько одеты в откровенные наряды? Для простого обывателя это выглядит как явная провокация.

Ну, во-первых, здесь стоит задавать вопрос художникам, которые работают над играми, фильмами и мультфильмами. Именно они являются теми людьми, из-за которых появляется тот самый провокационный косплей. Конечно, винить во всем художников — глупо, ведь есть масса закрытых и красивых костюмов, но большинство косплееров продолжают максимально оголять тело.

Здесь всё достаточно легко объясняется. Хочешь публикаций в больших пабликах в соцсетях, славы и денег — раздевайся! Чем больше на тебе одежды, тем меньше к тебе внимания. Исключение — мастера, которые показывают процесс создания костюмов и зарабатывают себе имя тем, что умеют создавать сложные костюмы с кучей деталей. В России одним из примеров косплееров, которые прославились не за счёт тела, а за счёт красивых образов и публикации гайдов, является Narga.

Что стоит делать посетителю выставки или преданному фанату, чтобы получить расположение своей музы и пригласить её на чай? А возможно, получить продолжение в виде романтических отношений? И, соответственно, чего делать не стоит?

Самый простой вариант — предложить опцию "Ужин с косплеером" на Patreon, чтобы за определённую сумму косплеер пошла с вами на ужин. Но это будет только регламентированный конкретным временем ужин в стиле фан-встречи.

Девушки-косплееры не перестают быть девушками и не получают магических или божественных статусов от того, что переодеваются в любимых или заказных персонажей.

Так что если хотите начать встречаться с одной из них, действуйте так, как действовали бы с другими девушками. К слову, многие пары образуются как раз за счёт знакомства ребят на фестивалях или конвентах. Некоторые сходятся на почве любви к одной и той же игре, о которой могут общаться часами.

Если же начнёте спрашивать про запрещённые УК РФ действия, то здесь уже велик шанс получить заслуженного леща. Косплей — не проституция, а искусство.

Главное — помнить: если вы решите встречаться с девушкой-косплеером, надо быть готовым к тому, что всегда найдутся желающие отбить девушку или писать ей лестные, а иногда и сальные комментарии, и вам придётся с этим смириться. Ну или отказаться от идеи встречаться с девушкой-косплеером и найти кого-то менее публичного.

Часто ли косплееры подвергаются сексуальным домогательствам на выставках и прочих мероприятиях?

Ну, называть происходящее на мероприятиях домогательствами — это громко. Да, тебя постоянно пытаются обнять, взять на руки, просят поцеловать в щёку или пристают с глупыми просьбами, например: "Я маме хочу сказать, что ты моя девушка!" Но это всё достаточно безобидно.

Слышала, конечно, много историй о том, как группа парней шлёпала девушек-косплееров по попам во время мероприятий, но обычно девушки сами это пресекают достаточно быстро, иногда грубо, после чего любители задниц стараются держаться от них подальше.

Классика любого российского мероприятия: товарищи с камерами или смартфонами, которые под предлогом "Дай сделаю твоё фото" фотографируют грудь или, пока никто не видит, делают фотографии трусов.

Как стоит вести себя косплееру в таких ситуациях?

Чётко объяснять, что так делать не стоит, или звать охрану или кого-то из парней-косплееров, которые могут объяснить, что так делать не надо.

Бывало ли, что подобные ситуации выходили из-под контроля?

Легендарная история "ИгроМира-2014", когда "Робин" разговаривал на повышенных тонах с фотографом, обидевшим его девушку. После того случая в Рунете было достаточно много фотографий, где "Бэтмен", "Робин", горе-фотограф и представитель полиции стоят и разбираются в ситуации.

Сейчас крайне популярны порнопародии на различные гик-вселенные. Эти фильмы иногда становятся одними из самых просматриваемых среди обывателей. Как косплееры и лично ты относитесь к тому, что вас сравнивают с девушками лёгкого поведения?

Будем честны, я подобные картины не смотрела и не уверена, что готова к их просмотру.

Но вернёмся к российской культуре, отношению к косплеерам и тому, что большинство косплееров выбирают откровенные костюмы. Даже в самой косплей-тусовке часто можно услышать бабка-стайл-реплики "Шлюха!" в адрес той или иной девушки. В пабликах любителей косплея подобных реплик намного больше.

Да, некоторые девушки-косплееры сами выставляют себя достаточно доступными на гик-вечеринках, которые обычно проводятся после мероприятий или организуются отдельно. Они не стесняются раздеваться на камеру — участвуют в конкурсах, которые предполагают данную активность, встают в откровенные позы, целуются на камеру с другими девушками или устраивают откровенные игрища.

К сожалению, после подобных действий, когда фотографии и видео попадают в Сеть, а они в любом случае попадают, у людей вырабатывается стереотип, что все косплееры являются девушками лёгкого поведения, что совсем не так. У многих девушек-косплееров есть молодые люди. У некоторых — мужья и даже дети.

Исправить отношение к представительницам косплей-комьюнити намного тяжелее, чем может показаться. Как только ситуация меняется, обязательно случается какое-нибудь событие — съёмка или опция от самой косплеера на Patreon, например, "Платите мне $100 в месяц, чтобы получить доступ к фотографиям 16+", — которое уничтожает всё.

Как ты решила стать косплеером? Неужели в этой индустрии зарабатывают много денег?

Пришла в косплей из-за любви к League of Legends. Нравились некоторые персонажи, образы которых хотела воплотить в жизнь.

В России у косплееров денег нет. У нас нет культуры поддержки криейторов (создателей). Есть только культура "рожанипахожа" и "фу, говно!". Конечно же, если ты работаешь на Запад и Восток, как делают сейчас многие ребята, то будет хобби окупаемым.

Можно получать деньги при помощи сервиса Patreon. Стримить игры или процесс создания костюмов и устраивать Q&A с фанатами через Twitch. Нет ничего зазорного в просьбе поддержать ту или иную вещь прямым донатом через PayPal. Но мало кто решает этим заморачиваться. Косплееры не знают, как правильно раскрутиться, или не имеют денег на покупку трафика и суперярких или откровенных образов для своего комьюнити в "Фейсбуке" и "Инстаграме". Косплей — это очень дорого.

Можно зарабатывать деньги через работу на мероприятиях. К примеру, у меня есть агентство Golden Hamster Agency, которое работает с косплеерами и организаторами. Мы делаем всё возможное для того, чтобы ребята с хорошими костюмами могли хоть немного отбить стоимость своих костюмов, работая на тематических ивентах, премьерах или корпоративных мероприятиях.

Что входит в твои обязанности как руководителя агентства?

Организация связи компания — косплеер или компания — швея/крафтер. Организация и контроль процессов, а также защита интересов обеих сторон.

Чем занимаются косплееры в свободное от работы время?

Ну, есть косплееры, а есть косплей-модели, это две совершенно разных группы. Косплееры вне работы делают косплей, публикуя прогрессы, мейкап-тесты, бегают по магазинам в поисках материалов и тканей. Иногда находим время, чтобы поиграть, встретиться с друзьями, хотя и на этих встречах что-то делаем или обсуждаем по костюмам и грядущим мероприятиям.

Косплей-модели занимаются чем угодно: ходят по магазинам, посещают вечеринки и т.д. Ведь костюмы за них делают другие люди. Модели надо только приехать на примерку наряда, а потом уже появиться на мероприятии или съёмке в костюме.

Есть и те косплееры, которые зарабатывают себе на жизнь созданием костюмов для моделей или реплик оружия и брони, которые в последнее время, судя по тому, что делают наши мастера, достаточно часто заказываются в качестве подарков для фанатов. Увы, большая часть популярных российских косплееров являются именно косплей-моделями. Это девушки, а иногда и юноши, которые ничего не делают для создания костюма, кроме денежных переводов мастерам. Но при этом рассказывают всем о том, как много сил они потратили на создание костюмов. Некоторые из них даже выкладывают фотографии или видео процесса, которые присылают им мастера, выдавая это за свой труд. При этом в момент публикации их могут видеть в зале или на увеселительном мероприятии.

Какое будущее у косплей-индустрии? Куда она движется и как изменить то, что косплееров считают фриками и проститутками?

Я не могу сказать, что будет дальше. Сейчас большинство ребят работают на другие страны, но не на СНГ. Это касается и контента, публикуемого в открытом доступе с учётом регионального разделения. В других странах отношение к косплеерам позитивное и дружелюбное. На мероприятиях стоят роллапы, на которых написано следующее: "Если вы решаете полапать косплеера, то он имеет полное право дать вам по морде".

Люди, видя тебя на улице идущим на конвент в костюме, могут начать визжать от восторга, перебегать к тебе дорогу, чтобы сделать фото. Говорят о том, что признательны за воплощение образов любимых героев, пытаются пообщаться с косплеерами про создание костюмов и вселенную, на основе которой сделан костюм.

Для многих иностранных косплееров косплей перерос из хобби в работу. Они ежемесячно получают от 2000$, на которые могут спокойно существовать и делать новое. Некоторые ребята уже на постоянной основе работают с издателями игр и кинопрокатчиками, что тоже приносит хорошие деньги. Есть и те, кто получает деньги, работая на конвенциях в качестве стендиста, члена жюри или приглашённого гостя.

Касательно отношения, оно такое только в СНГ. Сужу по тому, что видела в разных странах. Изменить его, как мне кажется, почти нереально. У нас люди немного другие. У них другие ценности, другие взгляды и другое понимание прекрасного и правильного. Есть даже истории от косплееров, где подросткам говорили, что лучше бы они к друзьям на вечеринки ходили, чем сидели за швейной машинкой или в играх, а потом мы слышим: "Моей дочери 16, и она беременна. Во всём виноваты игры!"

В нашей стране у большинства нет понимания гик-культуры, и вряд ли оно появится. Отдельное спасибо российскому кинематографу и телевидению, где косплееров постоянно выставляют наркоманами, алкоголиками и извращенцами. И именно для этого большинства, которое смотрит Первый канал и "Россию 24", а также не пропускает выпусков "Дома-2", косплееры всегда будут фриками, безбожниками, иностранными агентами, которые родину продали, и проститутками, которые детей своими костюмами развращают и портят.

Это печально, но, к сожалению, является правдой. Пока по синим экранам не начнут показывать правду об этом движении, пока не начнётся просветительская работа, косплей в России для большинства будет чем-то неправильным, как раньше неправильными считались тусовки ребят, которым нравилась готическая, рок- или панк-музыка.

Я очень рада, что большинство косплееров — это талантливые юноши и девушки, для которых косплей стал возможностью самореализации и социализации. Что многие ребята могут найти в косплей-тусовке друзей, а некоторые умудряются и до родителей донести, что швейная машинка, строительный фен и прочее — намного безопаснее и полезнее, чем тусовки у кого-то на квартире.