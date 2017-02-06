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Регион
Опубликовано 6 февраля 2017, 13:02

В Госдуму внесли законопроект об отмене наказания за нарушения на митингах

Фото:&copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото:©РИА Новости/Владимир Федоренко

Фракция ЛДПР подготовила законопроект об отмене уголовного наказания за нарушения во время организации и проведения митингов. Об этом сообщает пресс-служба депутата Ярослава Нилова. Речь идёт о статье 212.1 "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". По этой статье, в частности, был осуждён активист Ильдар Дадин.

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей либо лишение свободы сроком до пяти лет. Однако в ЛДПР уверены, что данное наказание является слишком жестоким.

Авторы законопроекта о введении статьи 212.1 в УК РФ при его внесении преследовали лишь одну цель: установлением уголовной ответственности предупредить повторные нарушения законодательства при проведении публичных мероприятий. Однако степень тяжести правонарушения и явная жёсткость и несоразмерность наказания уровню тяжести проступка не принимались во внимание. В результате моральные и политические издержки принятия такого решения оказались недопустимо высоки,

говорится в сообщении депутатов ЛДПР.

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Марина Калегина
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