В Госдуму внесли законопроект об отмене наказания за нарушения на митингах

Фракция ЛДПР подготовила законопроект об отмене уголовного наказания за нарушения во время организации и проведения митингов. Об этом сообщает пресс-служба депутата Ярослава Нилова. Речь идёт о статье 212.1 "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". По этой статье, в частности, был осуждён активист Ильдар Дадин.