В Госдуму внесли законопроект об отмене наказания за нарушения на митингах
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Фракция ЛДПР подготовила законопроект об отмене уголовного наказания за нарушения во время организации и проведения митингов. Об этом сообщает пресс-служба депутата Ярослава Нилова. Речь идёт о статье 212.1 "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". По этой статье, в частности, был осуждён активист Ильдар Дадин.
Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей либо лишение свободы сроком до пяти лет. Однако в ЛДПР уверены, что данное наказание является слишком жестоким.
Авторы законопроекта о введении статьи 212.1 в УК РФ при его внесении преследовали лишь одну цель: установлением уголовной ответственности предупредить повторные нарушения законодательства при проведении публичных мероприятий. Однако степень тяжести правонарушения и явная жёсткость и несоразмерность наказания уровню тяжести проступка не принимались во внимание. В результате моральные и политические издержки принятия такого решения оказались недопустимо высоки,