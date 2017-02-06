Хакеры взломали сайт защиты от взломов

Разработчики сервиса по защите игр от взлома Denuvo не смогли защитить собственный сайт.

5 февраля 2017 года появилась информация о взломе официального интернет-сайта создателей системы защиты Denuvo. Хакерам удалось получить доступ к деловой переписке компании, а также к почтовым адресам её сотрудников.

Сервис по защите игр Denuvo от взлома полностью дискредитировал себя

Фото: © EAST NEWS

В утечке виноваты оказались сами разработчики Denuvo, которые случайное сделали несколько разделов сайта с закрытой информацией доступными для каждого пользователя.

Кроме того, хакеры обнаружили деловую переписку сотрудников компании с представителями студии Capcom. Разработчики интересовались, сможет ли Denuvo Software установить свою систему защиты на одну из их игр. Предполагается, что речь идёт о недавно вышедшей Resident Evil 7, которую хакеры взломали спустя пять дней после выхода.