Хакеры взломали сайт защиты от взломов
Фото: © EAST NEWS
Разработчики сервиса по защите игр от взлома Denuvo не смогли защитить собственный сайт.
5 февраля 2017 года появилась информация о взломе официального интернет-сайта создателей системы защиты Denuvo. Хакерам удалось получить доступ к деловой переписке компании, а также к почтовым адресам её сотрудников.
Сервис по защите игр Denuvo от взлома полностью дискредитировал себя
Фото: © EAST NEWS
В утечке виноваты оказались сами разработчики Denuvo, которые случайное сделали несколько разделов сайта с закрытой информацией доступными для каждого пользователя.
Кроме того, хакеры обнаружили деловую переписку сотрудников компании с представителями студии Capcom. Разработчики интересовались, сможет ли Denuvo Software установить свою систему защиты на одну из их игр. Предполагается, что речь идёт о недавно вышедшей Resident Evil 7, которую хакеры взломали спустя пять дней после выхода.
Denuvo — технология защиты от несанкционированного взлома. Она была разработана в 2014 году австрийцами из компании Denuvo Software.