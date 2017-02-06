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Опубликовано 6 февраля 2017, 11:26

Хакеры взломали сайт защиты от взломов

Фото: &copy;&nbsp;EAST NEWS

Фото: © EAST NEWS

Разработчики сервиса по защите игр от взлома Denuvo не смогли защитить собственный сайт.

5 февраля 2017 года появилась информация о взломе официального интернет-сайта создателей системы защиты Denuvo. Хакерам удалось получить доступ к деловой переписке компании, а также к почтовым адресам её сотрудников.

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Сервис по защите игр Denuvo от взлома полностью дискредитировал себя

Фото: © EAST NEWS

В утечке виноваты оказались сами разработчики Denuvo, которые случайное сделали несколько разделов сайта с закрытой информацией доступными для каждого пользователя.

Кроме того, хакеры обнаружили деловую переписку сотрудников компании с представителями студии Capcom. Разработчики интересовались, сможет ли Denuvo Software установить свою систему защиты на одну из их игр. Предполагается, что речь идёт о недавно вышедшей Resident Evil 7, которую хакеры взломали спустя пять дней после выхода.

Denuvo — технология защиты от несанкционированного взлома. Она была разработана в 2014 году австрийцами из компании Denuvo Software.

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Сергей Сурепин
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