Великобритания поддержит разработчиков обучающих компьютерных игр
Британское правительство готово создавать специальные гранты на развитие игровой индустрии.
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Представители парламента Великобритании сообщили, что в их планах — выделять крупные суммы денег на создание игр, которые позволят не только развлекать, но и обучать.
В качестве примера в правительстве были приведены игры, которые могли бы помочь детям и подросткам определиться с будущей профессией, а также быстрее осваивать её. По мнению британских парламентариев, идеальными проектами могут стать игры наподобие симулятора фермера или симулятора ремонта автомобилей.
Британское правительство выступает за нестандартные игры
Обсуждение вопроса о разработке обучающих игр продолжается.