Великобритания поддержит разработчиков обучающих компьютерных игр

Представители парламента Великобритании сообщили, что в их планах — выделять крупные суммы денег на создание игр, которые позволят не только развлекать, но и обучать.

В качестве примера в правительстве были приведены игры, которые могли бы помочь детям и подросткам определиться с будущей профессией, а также быстрее осваивать её. По мнению британских парламентариев, идеальными проектами могут стать игры наподобие симулятора фермера или симулятора ремонта автомобилей.