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Регион
Опубликовано 6 февраля 2017, 12:28

Великобритания поддержит разработчиков обучающих компьютерных игр

Британское правительство готово создавать специальные гранты на развитие игровой индустрии.

Фото &copy; Flickr/Penn State

Фото © Flickr/Penn State

Представители парламента Великобритании сообщили, что в их планах — выделять крупные суммы денег на создание игр, которые позволят не только развлекать, но и обучать.

В качестве примера в правительстве были приведены игры, которые могли бы помочь детям и подросткам определиться с будущей профессией, а также быстрее осваивать её. По мнению британских парламентариев, идеальными проектами могут стать игры наподобие симулятора фермера или симулятора ремонта автомобилей.

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Британское правительство выступает за нестандартные игры

Обсуждение вопроса о разработке обучающих игр продолжается.

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Сергей Сурепин
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