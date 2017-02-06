В Латвии демонтируют последнюю советскую базу ядерных ракет

Недалеко от латвийского города Гулбене демонтируют последнюю советскую базу, на которой размещали ядерные ракеты. Как сообщает портал Delfi, стоимость работ составит не менее 190 тысяч евро.

Стоит отметить, что на базе "Двина Р-12" расположены четыре шахты для запуска ракет, а также подземный центр командования. Более того, под землёй скрыто десять этажей здания.