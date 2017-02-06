В Пензе подросток покончил с собой из-за запрета на видеоигры

Инцидент произошёл в квартире отца мальчика после ссоры, связанной с игрой за компьютером.

5 февраля 2017 года около 11:00 в первый отдел полиции Пензы поступил сигнал, что от дома на улице Московской был госпитализирован 13-летний мальчик. Медики диагностировали у подростка телесные повреждения и переломы.

Согласно предварительной информации, ребёнок находился в квартире своего отца. На этот поступок мальчик решился после того, как ему запретили компьютерные игры. Подросток выпрыгнул в окно кухни.

Компьютерные игры привели подростка к попытке суицида