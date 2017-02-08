Как Сталин полюбил Микки Мауса

Сталина не раз называли главным продюсером в Советском Союзе. Кроме того, вождь был большим киноманом – для вечерних сеансов в Кремле был оборудован специальный кинозал. За один поход он мог посмотреть несколько фильмов — так, "Чапаева" он смотрел десятки раз. О том, как проходили кремлёвские показы, можно составить впечатление по ленте Андрея Кончаловского "Ближний круг".

В первую очередь Сталин всегда обращал внимание на достоверность картины и её соответствие политическим реалиям. Тем удивительнее факт, что вождь был большим поклонником диснеевских мультфильмов. В 1930 году в СССР впервые показали мультфильм студии Диснея – "Танец скелетов". Фильм вышел в кинотеатрах без прокатного удостоверения, но с молчаливого согласия верхов. Через три года Дисней буквально обрушился на советских зрителей.

Советский Микки Маус

В 1933 году в кинотеатре "Ударник" состоялся фестиваль американской мультипликации. Именно там Сталин впервые увидел диснеевские мультфильмы – в частности, "Пароход Вилли" и "Три поросёнка". Его покорила эстетика, в частности, округлые формы (Эйзенштейн позже назовёт их "каплевидными") и наивность диснеевской анимации. Фестиваль полностью затмил прошедший в том же году общественный просмотр достижения отечественной анимации. Советский Союз попал под обаяние Диснея – с этого момента его мультфильмы были признаны эталоном. На Первом всесоюзном совещании по кинокомедии даже прозвучал лозунг: "Даёшь советского Микки Мауса!".

Микки Мауса советские кинематографисты адаптировать не смогли, однако Сталина очень заинтересовала конвейерная технология выпуска фильмов. В 1934 году управляющему "Амкино" Виктору Смирнову поручают изучить кинопроизводство студиях Диснея и братьев Флейшер. После возвращения в СССР он организовывает студию, перед которой ставят задачи по производству смешных мультфильмов. Смирнов был её единственным режиссёром. Он выпустил несколько мультфильмов "под Диснея" – "Мишку-аэронавта" и "Чемпиона поневоле", но на поток производство поставить не удалось. Вскоре Смирнова сняли, а его студию слили с коллективом аниматоров "Мосфильма".

Он творит где-то в области самых чистых и первичных глубин. Там, где мы все – дети природы. Он творит на уровне представлений человека, не закованного ещё логикой, разумностью, опытом. Так творят бабочки свой полёт. Так растут цветы. Так удивляются ручьи собственному бегу Сергей Эйзенштейн

В 1935 году творчество Диснея было признано официально. На первом Московском международном кинофестивале показали три мультфильма – "Три поросёнка", "Необычные пингвины" и "Микки-дирижёр". Жюри, куда вошли Эйзенштейн, Довженко и Пудовкин, присудило им Малый серебряный кубок и отметило музыкальность и графическую культуру диснеевской анимации. Но линия партии оставалась неизменной: Большой серебряный кубок ушёл "Ленфильму" за "Чапаева", "Юность Максима" и "Крестьян". Зато после фестиваля мультфильмы сразу же вышли в прокат – на этот раз с прокатным удостоверением.

Советский "Дисней"

Прежде всего в СССР хотели освоить потоковое производство мультфильмов. Лозунг про советского Микки Мауса следует понимать не как задание создать нового героя, а скорее как метафору. В 36-м из мелких коллективов "Мосфильма", "Совкино" и "Межрабпромфильм" создают "Союздетмультфильм", который через год переименуют в "Союзмультфильм". Конвейер удалось наладить быстро – вплоть до начала 50-х студия ежегодно выпускала по шесть часов анимации. Сегодня за многими известными работами "Союзмультфильма" едва ли можно угадать кальки с диснеевской продукции.

Тем временем диснеевская экспансия продолжалась. Важным событием стал показ "Бэмби" – мультфильма, который Дисней подарил СССР как стране-союзнику во Второй мировой войне. Впоследствии на экраны вышли "Белоснежка и семь гномов", чьи следы, по мнению американских киноведов, можно найти в визуальном ряде эйзенштейновского "Ивана Грозного".

Вот у этого... как его... Диснея есть фильм... про этого... я забыл название... ну про козлёночка... Ну что в нём хорошего Музыкальный редактор "Союзмультфильма" о "Бэмби"

После войны ситуация изменилась и очарование Диснеем начало сходить на нет. На "Союзмультфильме" началась так называемая борьба с космополитами, которая резко изменила отношение к диснеевской анимации. Так, "Бэмби" был назван "человеконенавистническим", а в мультиках про пса Плуто была обнаружена "пропаганда империалистической жестокости". Автором этих перлов стал мультипликатор Ламис Бредис, который под аплодисменты зала заклеймил Уолта Диснея как "бездушного ремесленника".

При жизни главного поклонника Диснея такое, конечно же, было немыслимо. Однако конец у истории счастливый – после распада СССР диснеевские мультфильмы вернулись, но такого огромного влияния уже не имели.

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