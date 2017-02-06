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Регион
Опубликовано 6 февраля 2017, 14:33

Испанцы требуют от правительства разорвать отношения с Киевом из-за Донбасса

Жители Испании вышли на митинг с требованием, чтобы правительство разорвало отношения с Украиной из-за обострения ситуации в Донбассе. Как сообщают "Дни.ру", акция состоялась под лозунгом "Киев бомбит гражданское население. Донбасс сопротивляется".

Кроме того, митингующие держали в руках фотографии с разрушенными населёнными пунктами на юго-востоке Украины и флаг Луганской Народной Республики.

Протестующие не только требуют разорвать отношения с Киевом, но и обвиняют Евросоюз в том, что он является пособником правительства, созданного во время госпереворота.

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Янковская Ольга
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