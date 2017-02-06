Испанцы требуют от правительства разорвать отношения с Киевом из-за Донбасса

Жители Испании вышли на митинг с требованием, чтобы правительство разорвало отношения с Украиной из-за обострения ситуации в Донбассе. Как сообщают "Дни.ру", акция состоялась под лозунгом "Киев бомбит гражданское население. Донбасс сопротивляется".

Кроме того, митингующие держали в руках фотографии с разрушенными населёнными пунктами на юго-востоке Украины и флаг Луганской Народной Республики.