Создатели "Защитников" представили советских солдат в виде зомби

Кинокомпания Enjoy Movies опубликовала на своих страницах в социальных сетях финальную обложку первого выпуска комикса "Защитники", релиз которого приурочен к выходу одноимённого фильма.

На изображении за авторством художника Рафаэля Тер-Степанова представлены основные действующие герои картины и впервые показанный персонаж с крыльями.

Однако в левой части рисунка изображены зомби, которые очень похожи на советских солдат. Но примечательнее всего красная звезда на пилотках, которые на них надеты. На оригинальной красной звезде также были изображены серп и молот. Но всё равно это выглядит оскорбительным, учитывая слоган фильма — "Отряд советских супергероев".

Enjoy Movies теперь глумится не только над кинематографом, но и над советским прошлым

Не оценили творение коллектива Андреасяна не только рядовые читатели, но и коллеги по профессиональному цеху. Как заявил главный редактор издательства BUBBLE Роман Котков, обложка выполнена не на том высоком уровне, к которому привыкли читатели российских комиксов, в том числе и аудитория издательства BUBBLE. Он отметил, что обложка к комикс-приквелу блокбастера должна быть яркая, сочная, "продающая", заявляющая героев как единую и крутую команду, но здесь и позы не очень сочетаются, и пропорции, к сожалению, хромают, и цвет явно не работает на иллюстрацию. По словам Коткова, не помогает и тот факт, что художник явно позаимствовал позу летающего героя у персонажа серии "Люди Икс".

Конечно, по обложке о содержимом не судят, но меня бы, как человека, покупающего и читающего комиксы регулярно, она бы не привлекла. Я видел другие работы художника этой обложки Рафаэля Тер-Степанова и могу с уверенностью сказать, что это далеко не лучший образец его работы и он может рисовать гораздо лучше, Роман Котков, главный редактор BUBBLE

Также Роман заявил, что в контексте же вообще русских комиксов видно, что "Защитники" сильно поторопились провозглашать себя первыми во всём, потому что русские авторы и художники давно способны выдать куда более профессиональные иллюстрации, чем эта. Очень обидно, если непросвещённая аудитория будет судить по этому творению обо всех российских комиксах.