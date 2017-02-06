В Ленобласти из-за гриппа и ОРВИ на неделю закрыты два детских сада в Тосненском районе. К тому же частично закрыты 27 классов в семи школах и шесть групп в шести детских садах региона.

При этом в региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в области находится на неэпидемическом уровне.

— На этой неделе в Ленобласти зарегистрировано 12 003 случая заболеваний ОРВИ, из них 7916 у детей. Госпитализировано с ОРВИ — 117 человек, из них 78 дети, — сообщили в ведомстве.