В Ленобласти из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрыты два детских сада
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В Ленобласти из-за гриппа и ОРВИ на неделю закрыты два детских сада в Тосненском районе. К тому же частично закрыты 27 классов в семи школах и шесть групп в шести детских садах региона.
При этом в региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в области находится на неэпидемическом уровне.
— На этой неделе в Ленобласти зарегистрировано 12 003 случая заболеваний ОРВИ, из них 7916 у детей. Госпитализировано с ОРВИ — 117 человек, из них 78 дети, — сообщили в ведомстве.
В Ленобласти из-за гриппа и ОРВИ закрыты на карантин два детских сада, за неделю 78 детей были доставлены в больницы. При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что в регионе нет эпидемии гриппа и вирусных инфекций
В Петербурге образовательный процесс в связи с отсутствием более 20% детей приостановлен в 16 классах десяти школ и в десяти группах девяти детских садов.