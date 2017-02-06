Авторы Elite: Dangerous делают игру по известной голливудской франшизе

Frontier Developments, создавшая Planet Coaster и Elite: Dangerous, сообщила о приобретении лицензии на создание видеоигры по некой всемирно известной голливудской франшизе.

Анонс новой игры от авторов Elite: Dangerous состоится в этом году

Разработчик заявил, что подробности о будущем проекте будут раскрыты позже в этом году. Пока Frontier лишь рассказала, что это очень известная серия и создание игры по её мотивам станет "важным шагом в развитии студии".



Предыдущим проектом Frontier Developments была игра Elite: Dangerous — космический симулятор, пришедшийся по вкусу многим игрокам, в том числе хардкорной аудитории. Средний балл игры на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 80 из 100.

