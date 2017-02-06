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Регион
Опубликовано 6 февраля 2017, 17:00

Авторы Elite: Dangerous делают игру по известной голливудской франшизе

Фото: &copy; facebook.com/EliteDangerousOfficial

Фото: © facebook.com/EliteDangerousOfficial

Студия, прославившаяся симуляторами космических боёв и управления парком аттракционов намекает на следующий проект.

Frontier Developments, создавшая Planet Coaster и Elite: Dangerous, сообщила о приобретении лицензии на создание видеоигры по некой всемирно известной голливудской франшизе.

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Анонс новой игры от авторов Elite: Dangerous состоится в этом году

Фото: © facebook.com/EliteDangerousOfficial

Разработчик заявил, что подробности о будущем проекте будут раскрыты позже в этом году. Пока Frontier лишь рассказала, что это очень известная серия и создание игры по её мотивам станет "важным шагом в развитии студии".


Предыдущим проектом Frontier Developments была игра Elite: Dangerous — космический симулятор, пришедшийся по вкусу многим игрокам, в том числе хардкорной аудитории. Средний балл игры на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 80 из 100.

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Станислав Погорский
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