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Опубликовано 6 февраля 2017, 17:47

Следующее дополнение для Hearthstone будет посвящено динозаврам

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

В Сети появилась информация о будущем дополнении для карточной игры Hearthstone.

Пользователь Reddit обнаружил, что в резюме актрисы озвучения игр появился проект под названием Hearthstone: Lost Secrets of Un’Goro. Тут же было сделано предположение, что так будет названо следующее дополнение для игры.

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Дополнение Hearthstone: Lost Secrets of Un’Goro будет посвящено тематике динозавров

Фото: © wikipedia.org

Судя по найденной информации, Lost Secrets of Un’Goro сосредоточится на теме драконов. В резюме актрисы озвучения Лани Минеллы указаны роли Pteradactyl, Anklesaur и Brontosaurus — всё это похоже на названия карт существ-динозавров. Кратер Ун’Горо из названия дополнения, в свою очередь, является локацией из онлайн-игры World of Warcraft, наполненной врагами, похожими на динозавров, и выполненной в доисторическом стиле.

Предыдущее дополнение для Hearthstone, "Злачный город Прибамбасск", было выпущено в декабре прошлого года.

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Станислав Погорский
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