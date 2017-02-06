Следующее дополнение для Hearthstone будет посвящено динозаврам

В Сети появилась информация о будущем дополнении для карточной игры Hearthstone.

Пользователь Reddit обнаружил, что в резюме актрисы озвучения игр появился проект под названием Hearthstone: Lost Secrets of Un’Goro. Тут же было сделано предположение, что так будет названо следующее дополнение для игры.

Судя по найденной информации, Lost Secrets of Un’Goro сосредоточится на теме драконов. В резюме актрисы озвучения Лани Минеллы указаны роли Pteradactyl, Anklesaur и Brontosaurus — всё это похоже на названия карт существ-динозавров. Кратер Ун’Горо из названия дополнения, в свою очередь, является локацией из онлайн-игры World of Warcraft, наполненной врагами, похожими на динозавров, и выполненной в доисторическом стиле.



Предыдущее дополнение для Hearthstone, "Злачный город Прибамбасск", было выпущено в декабре прошлого года.