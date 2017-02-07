Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 февраля 2017, 05:47

Хакеры научились изменять сохранения игр для PS4

Фото: &copy; EAST NEWS

Фото: © EAST NEWS

Японские умельцы разработали программу, позволяющую изменять сохранения PS4-игр для получения различных преимуществ.

Компания Cyber Gadget скоро выпустит специальную программу, с помощью которой пользователь может изменять свои игровые сохранения. Таким образом можно облегчить прохождение, например, добавив максимальное количество внутриигровой валюты или изменив характеристики персонажа в ролевой игре.

image

Cyber Gadget уже умеет начислять максимум валюты в Final Fantasy XV и Gravity Rush 2, а также опыт главному герою Persona 5.

Заявлена поддержка более 80 игр, среди которых хиты, популярные как на Западе, так и в Японии. Программа будет получать регулярные бесплатные обновления, но сама обойдётся в 7800 иен, то есть около 4 тысяч рублей.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • playstation4
  • ps4
  • finalfantasyxv
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar