Хакеры научились изменять сохранения игр для PS4

Компания Cyber Gadget скоро выпустит специальную программу, с помощью которой пользователь может изменять свои игровые сохранения. Таким образом можно облегчить прохождение, например, добавив максимальное количество внутриигровой валюты или изменив характеристики персонажа в ролевой игре.

Cyber Gadget уже умеет начислять максимум валюты в Final Fantasy XV и Gravity Rush 2, а также опыт главному герою Persona 5.

Заявлена поддержка более 80 игр, среди которых хиты, популярные как на Западе, так и в Японии. Программа будет получать регулярные бесплатные обновления, но сама обойдётся в 7800 иен, то есть около 4 тысяч рублей.