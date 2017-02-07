Для Minecraft создали свою версию "Покемонов"
Обложка видео “Pokémon Cobalt and Amethyst // FULL RELEASE [DOWNLOAD + INFO]”.
Пользователи создали собственную игру в серии Pokemon на основе симулятора выживания и строительства Minecraft.
Модификация под названием Pokemon Cobalt & Amethyst позволяет играть в отдалённо похожую копию Pokemon прямо в кубическом мире Minecraft.
Кроме моделей покемонов и уникальной боевой системы авторы создали новую карту, которая не генерируется случайным образом, как в обычной версии Minecraft. Регион Сулику делится на различные зоны, а путешествие по нему сопровождается оригинальным саундтреком и даже сюжетной линией.
Pokemon Cobalt & Amethyst — фанатская модификация, целиком меняющая Minecraft.
Модификация разработана небольшой командой энтузиастов, которую возглавил игрок под ником Phoenix SC. Cobalt & Amethyst доступна для Minecraft на PC и Mac.