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Регион
Опубликовано 7 февраля 2017, 06:55

Для Minecraft создали свою версию "Покемонов"

Обложка&nbsp;видео &ldquo;Pok&eacute;mon Cobalt and Amethyst // FULL RELEASE [DOWNLOAD + INFO]&rdquo;.

Обложка видео “Pokémon Cobalt and Amethyst // FULL RELEASE [DOWNLOAD + INFO]”.

Пользователи создали собственную игру в серии Pokemon на основе симулятора выживания и строительства Minecraft.

Модификация под названием Pokemon Cobalt & Amethyst позволяет играть в отдалённо похожую копию Pokemon прямо в кубическом мире Minecraft.

Кроме моделей покемонов и уникальной боевой системы авторы создали новую карту, которая не генерируется случайным образом, как в обычной версии Minecraft. Регион Сулику делится на различные зоны, а путешествие по нему сопровождается оригинальным саундтреком и даже сюжетной линией.

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Pokemon Cobalt & Amethyst — фанатская модификация, целиком меняющая Minecraft.

Модификация разработана небольшой командой энтузиастов, которую возглавил игрок под ником Phoenix SC. Cobalt & Amethyst доступна для Minecraft на PC и Mac.

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Станислав Погорский
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