Для Minecraft создали свою версию "Покемонов"

Кроме моделей покемонов и уникальной боевой системы авторы создали новую карту, которая не генерируется случайным образом, как в обычной версии Minecraft. Регион Сулику делится на различные зоны, а путешествие по нему сопровождается оригинальным саундтреком и даже сюжетной линией.