Авторы Payday вложат 8 миллионов долларов в Psychonauts 2

С разработкой и изданием Psychonauts 2 вызвалась помочь шведская компания Starbreeze, известная по кооперативным хитам Payday и Dead by Daylight. Издатель согласился вложить в новую игру Тима Шейфера 8 миллионов долларов.

Psychonauts 2 должна выйти на PC и консолях в 2018 году, а сейчас появилось первое видео с геймплеем.

Тим Шейфер уверен, что Starbreeze станет идеальным партнёром для Psychonauts 2, поскольку шведская компания славится не только умением участвовать в разработке и издании игр, но и их поддержкой после релиза.