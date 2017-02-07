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Регион
Опубликовано 7 февраля 2017, 08:51

Авторы Payday вложат 8 миллионов долларов в Psychonauts 2

Продолжение культовой приключенческой игры Psychonauts нашло своего издателя в лице шведской компании.

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

С разработкой и изданием Psychonauts 2 вызвалась помочь шведская компания Starbreeze, известная по кооперативным хитам Payday и Dead by Daylight. Издатель согласился вложить в новую игру Тима Шейфера 8 миллионов долларов.

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Psychonauts 2 должна выйти на PC и консолях в 2018 году, а сейчас появилось первое видео с геймплеем.

Фото: © wikipedia.org

Тим Шейфер уверен, что Starbreeze станет идеальным партнёром для Psychonauts 2, поскольку шведская компания славится не только умением участвовать в разработке и издании игр, но и их поддержкой после релиза.

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Станислав Погорский
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