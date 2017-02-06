В ОБСЕ заявили о применении реактивных систем залпового огня у Мариуполя

При этом наблюдатели не уточнили, какая именно из сторон конфликта применила РСЗО.

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг сообщил о том, что наблюдателям удалось зафиксировать применение реактивных систем залпового огня (РСЗО) у линии соприкосновения в районе Мариуполя.

— К северу, северо-западу от Мариуполя используется запрещённое вооружение, включая системы залпового огня, — цитирует Хуга агентство РИА "Новости". При этом не уточняется, какая именно из сторон конфликта применила РСЗО.

Напомним, сегодня представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики хотят нанести удар по Мариуполю, чтобы обострить ситуацию на линии соприкосновения.