В Индии обокрали лауреата Нобелевской премии, украв у него наградной сертификат
В Индии правоохранительные органы начали расследование после сообщения о краже у нобелевского лауреата и известного правозащитника Кайлаша Сатьяртхи. Как сообщает индийское издание "Хинду", злоумышленники выкрали у 63 летнего Сатьяртхи драгоценности, электронную технику, а главное — наградной нобелевский сертификат и копию нобелевской медали.
У лауреата Нобелевской премии мира Кайлаши Сатьяртхи украли сертификат и копию медали премии
Фото: facebook
Как отметили родственники, которые и обнаружили пропажу вещей, в момент преступления Кайлаши Сатьяртхи был в отъезде. Он направлялся на Саммит нобелевских лауреатов в Боготу.
Отметим, Кайлаш Сатьяртхи получил в 2014 году Нобелевскую премию мира за "борьбу против угнетения детей и молодёжи и за право всех детей на образование".