В Индии обокрали лауреата Нобелевской премии, украв у него наградной сертификат

В Индии правоохранительные органы начали расследование после сообщения о краже у нобелевского лауреата и известного правозащитника Кайлаша Сатьяртхи. Как сообщает индийское издание "Хинду", злоумышленники выкрали у 63 летнего Сатьяртхи драгоценности, электронную технику, а главное — наградной нобелевский сертификат и копию нобелевской медали.

У лауреата Нобелевской премии мира Кайлаши Сатьяртхи украли сертификат и копию медали премии

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Как отметили родственники, которые и обнаружили пропажу вещей, в момент преступления Кайлаши Сатьяртхи был в отъезде. Он направлялся на Саммит нобелевских лауреатов в Боготу.