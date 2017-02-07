Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 февраля 2017, 10:26

В Индии обокрали лауреата Нобелевской премии, украв у него наградной сертификат

В Индии правоохранительные органы начали расследование после сообщения о краже у нобелевского лауреата и известного правозащитника Кайлаша Сатьяртхи. Как сообщает индийское издание "Хинду", злоумышленники выкрали у 63 летнего Сатьяртхи драгоценности, электронную технику, а главное — наградной нобелевский сертификат и копию нобелевской медали.

image

У лауреата Нобелевской премии мира Кайлаши Сатьяртхи украли сертификат и копию медали премии

Фото: facebook

Как отметили родственники, которые и обнаружили пропажу вещей, в момент преступления Кайлаши Сатьяртхи был в отъезде. Он направлялся на Саммит нобелевских лауреатов в Боготу.

Отметим, Кайлаш Сатьяртхи получил в 2014 году Нобелевскую премию мира за "борьбу против угнетения детей и молодёжи и за право всех детей на образование".

BannerImage
Алексей Гладких
  • Новости
  • Индия
  • В мире
  • Нобелевская премия
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar