Разработчики Conan Exiles добавят в игру возможность кастрации
Кадр видео: youtube/Funcom
Игра, прославившаяся за счёт детализированного редактора половых органов, продолжает удивлять.
Студия Funcom провели сессию вопросов и ответов на сайте Reddit. Разработчики рассказали, почему в симуляторе выживания был сделан большой акцент на изображение половых органов персонажей, а также добавили, что в игре появится возможность кастрации.
Мы обсуждали наготу на ранних стадиях разработки. Ползунок для пениса — это аналог опции для женской груди. Это равенство,
По словам разработчиков, в игре появится механика жертвоприношений: геймеры получат возможность принести противника в жертву богам. За это можно будет получить благословение высших существ, а также трофеи.
Помимо кастрации авторы игры рассматривают возможность добавить новые механики, в числе которых есть магия, некромантия и гниение дома
Conan Exiles — игра на выживание в открытом мире Конана-варвара. Она доступна на ПК.