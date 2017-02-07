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Опубликовано 7 февраля 2017, 07:41

Разработчики Conan Exiles добавят в игру возможность кастрации

Кадр видео: youtube/Funcom

Кадр видео: youtube/Funcom

Игра, прославившаяся за счёт детализированного редактора половых органов, продолжает удивлять.

Студия Funcom провели сессию вопросов и ответов на сайте Reddit. Разработчики рассказали, почему в симуляторе выживания был сделан большой акцент на изображение половых органов персонажей, а также добавили, что в игре появится возможность кастрации.

Мы обсуждали наготу на ранних стадиях разработки. Ползунок для пениса — это аналог опции для женской груди. Это равенство,

разработчики студии Funcom.

По словам разработчиков, в игре появится механика жертвоприношений: геймеры получат возможность принести противника в жертву богам. За это можно будет получить благословение высших существ, а также трофеи.

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Помимо кастрации авторы игры рассматривают возможность добавить новые механики, в числе которых есть магия, некромантия и гниение дома

Conan Exiles — игра на выживание в открытом мире Конана-варвара. Она доступна на ПК.

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Сергей Сурепин
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