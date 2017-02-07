На юбилей Исторического музея посетителям раздадут 145 позолоченных тортов

Десерты будут украшать геральдические символы из белого шоколада в виде двуглавых орлов, львов и единорогов.

К 145-летию Исторического музея в Москве испекут полтонны тортов, покрытых пищевым золотом 960-й пробы общей массой 23 карата. На сайте столичной мэрии отмечается, что всего будет приготовлено 145 тортов — по количеству исполнившихся музею лет.

Золотое покрытие на торте имеет особый смысл, поскольку открытие музея в 1872 году совпало с расцветом золотого века Российской империи,

Десерты также украсят геральдическими символами из белого шоколада в виде двуглавых орлов, львов и единорогов. Также на тортах будут букеты сахарных цветов, осыпанных золотой пылью.

— В субботу, 11 февраля, можно будет бесплатно отведать угощение в парадных сенях музея. Чтобы попробовать торты, сделанные вручную по рецептам, взятым из парижской кулинарной книги 1752 года, достаточно купить билет в музей. В честь дня рождения вход будет стоить в два раза дешевле, чем обычно, — сказано в сообщении мэрии.

Скидка для посетителей будет действовать до 12 февраля. А 9 февраля москвичи смогут посетить экспозицию музея бесплатно.

Торты же подарил музею крупный кондитер, известный приготовлением масштабных десертов ручной работы, отметили в пресс-службе. Если праздничные десерты не съедят 11 февраля, дегустацию продолжат 12-го.