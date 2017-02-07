Популярные видеоблогеры признались в организации тотализаторов по FIFA 17

Владельцы сайта FutGalaxy Дилан Ригби и Крейг Дуглас признали свою вину в организации тотализаторов по футбольному симулятору FIFA 17 от Electronic Arts.

Ресурс Дугласа и Ригби позволял делать ставки на реальные футбольные матчи. В качестве валюты сервис принимал монеты из FIFA 17, которые можно приобрести за реальные деньги. Виртуальную валюту можно продавать и покупать также на чёрном рынке.

Популярный футбольный симулятор FIFA 17 использовали в продвижении азартных игр

Для продвижения своего сайта организаторы использовали YouTube-каналы, посвящённые FutGalaxy и FIFA 17. Аудитория роликов Дугласа превышала 1,3 миллиона человек.

Разбирательство по этому делу началось ещё в октябре 2016 года. Суд Бирмингема потребовал организаторов сайта явиться для дачи показаний. Комиссия Великобритании по азартным играм обвинила организаторов в "неправомерном продвижении лотерей и азартных игр". Также Дугласу выдвинули обвинение в "привлечении детей к азартным играм".