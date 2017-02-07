"Русгидро" поставило рекорд

Общая выработка электроэнергии группой "Русгидро" за 2016 год увеличилась на 9,2% и достигла рекордных 124 799 млн кВтч, рассказали Лайфу в компании. Достижение столь впечатляющих показателей стало возможно благодаря рациональному использованию повышенного притока воды в ряд крупных водохранилищ для ГЭС, а также ряду мер по запуску новых и модернизации действующих электростанций.

— Конечно, важным фактором, повлиявшим на выработку ГЭС, является водность, но без надёжной работы персонала всех филиалов и дочек компании это было бы невозможно, — сказал гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов. — Именно хорошая подготовка гидротехсооружений и оборудования станций к половодью позволили безопасно пройти этот ответственный период и достичь столь высоких результатов.

По его словам, в таких регионах, как Северный Кавказ, Сибирь и Дальний Восток, компания превысила показатели 2015 года более чем на четверть. Конечно, удача и погодное везение сыграли большую роль в установленном рекорде. Но климатические изменения не главная причина рекордных производственных итогов в гидроэнергетике.

Рост выработки показали также и другие гидроэлектростанции в Европейской части России и Сибири, где были обычные средние значения притока воды. Причём в Сибири и на юге страны прирост выработки был примерно такой же, как и на Дальнем Востоке — выше 25%. Даже на ГЭС Волго-Камского каскада плюс составил 9%.

Для полноты картины выясним все факторы роста. Строительство новых ГЭС в 2016 году имело место, но две гидроэлектростанции на Северном Кавказе были пущены в эксплуатацию в самом конце года. Так что этот фактор сработает в плюс только в 2017 году. Хотя весь год работала новая Гоцатлинская ГЭС, построенная годом ранее.

За два предыдущих года была проведена модернизация 23 агрегатов на нескольких ГЭС, общая мощность приросла на 112 МВт. Это равнозначно постройке ещё одной станции средней мощности. Однако суммарный рост установленной мощности не превысил одного процента от 27 ГВт ГЭС группы "Русгидро". Значит, дело не только в модернизации, а в первую очередь в востребованности работы ГЭС, коэффициенте использования мощности.

Так, модернизированная Саяно-Шушенская ГЭС установила свой персональный рекорд именно из-за частичной отмены сетевых ограничений на поставку электроэнергии. Получается, что главным фактором рекорда стал общий рост реального сектора экономики России, самым объективным образом отражённый в росте потребления электроэнергии.

Отметим, что гидроэлектростанции "Русгидро" выработали 94 976 млн кВтч и внесли самый значительный вклад в общий результат 2016 года. По итогам многоводного третьего квартала выработка ГЭС превысила прошлогоднюю на 28,4%, а в целом за год — на 15,7%. Повышенная выработка позволила снизить нагрузку на дальневосточные теплостанции.

— Если посчитать, то на круг выйдет 38 миллионов тонн несожжённого угля, то есть состав из 400 тысяч вагонов длиной от Москвы до Читы. А ещё устойчивость антициклона над Якутией позволила "Русгидро" задействовать в полную силу новые солнечные электростанции, снижающие расход топлива дизельных электростанций, — рассказал Лайфу заместитель генерального директора "Русгидро" Владимир Маркин.

В проекте сценарных условий и основных макроэкономических параметров социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, разработанном Минэкономразвития, отмечается, что в 2019-м производство электроэнергии на ГЭС увеличится на 16% по отношению к показателям 2015 года. Это самый большой рост по сравнению с другими энергоисточниками, которые упоминаются в прогнозе.

— Основную нагрузку по производству электроэнергии в 2019 году будут нести тепловые электростанции, при этом на ТЭС ожидается снижение производства электроэнергии на 5,0% к 2015 году. В структуре производства электроэнергии доля ТЭС увеличится с 53,0% в 2015 году до 63,1% в 2019 году. Производство на АЭС увеличится на 8,0% к 2015 году при увеличении доли с 18,4 до 20,0%, а на ГЭС — на 16,0% и с 16,0 до 18,2% соответственно, — говорится в документе ведомства, с которым ознакомился Лайф.

По словам представителя Минэкономразвития, основная доля в структуре топлива на тепловых электростанциях — газ (около 72%). Добыча угля (по данным Росстата) в 2016 году составила 385,4 млн т. На внутренний рынок в 2016 году (по данным Минэнерго России) было поставлено 166,8 млн т угля (95,0% к 2015 году), в том числе: на электростанции — 85,0 млн т (92,3% к 2015 году), на нужды коксования — 34,1 млн т (96,8% к 2015 году), для обеспечения населения, коммунально-бытовых нужд и агропромышленного комплекса — 19,9 млн т (94,9% к 2015 году).

На фоне таких цифр 38 млн т несожжённого на тепловых станциях угля благодаря работе гидроэнергетиков весьма впечатляют!

Отметим, что востребованность гидроэнергетики определяется не только стратегическим резервом электрической мощности, фундаментом энергобезопасности страны и планами правительства. ГЭС необходимы для поддержания баланса водных ресурсов, агропрома и даже транспортных систем. Ведь речной путь является, пожалуй, самым экономичным видом доставки тех или иных грузов.