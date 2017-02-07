Чужие, гонки, рок-н-ролл. Гид по еженедельным скидкам

Обзоры пользователей: очень положительные.

Дата выхода: 16 ноября 2010.

Пока будущее культовой гоночной франшизы остаётся туманным, нынешние еженедельные скидки предлагают нам вспомнить одну из попыток реанимации серии, которую Electronic Arts предприняла почти 7 лет назад.

Need For Speed: Hot Pursuit представляла из себя ремейк третьей части проекта и включала все лучшие элементы игрового процесса, отобранные и отфильтрованные за годы развития. В одиночный режим входили сразу две кампании, каждая из которых предлагала почувствовать в себя шкуре одной из сторон вечного автопротивостояния полицейских и лихачей. Открытый мир и широкое разнообразие особых способностей, уникальных для каждой из франкций, превращало очередную погоню в зрелищную битву мастеров вождения.

Отличительной особенностью части также стала дебютировавшая служба Autolog, эмигрировавшая позднее в другие игры американского издательства. Сервис представлял из себя упрощенного вида социальную сеть, позволявшую добавлять других игроков в друзья, создавать кланы, соревноваться и сравнивать достижения друг друга.

Обзоры пользователей: очень положительные.

Дата выхода: 6 октября 2014

Если фильмы Ридли Скотта оставили на вас неизгладимое впечатление, а в Alien: Isolation вы ещё не играли — немедленно бегите в Steam исправлять свою оплошность, ведь эта игра сделана специально для вас.

Сюжет Alien: Isolation идёт немного вразрез с "Чужим" Кэмерона и повествует нам о судьбе дочери Эллен Рипли Аманды. C потери коммерческого корабля "Ностромо" минуло 15 лет, когда она случайно обнаруживает чёрный ящик, способный пролить свет на трагедию, случившуюся с её матерью.

Сами разработчики позиционируют своё творение как "истинный хоррор от первого лица", в котором игроку предстоит перемещаться по локациям, исследовать их и находить необходимые предметы для дальнейшего продвижения.

Обзоры пользователей: смешанные.

Дата выхода: 12 октября 2010.

Не самая удачная попытка противостоять набравшей к тому времени невиданный хайп Call of Duty сегодня вспоминается игрокам довольно неоднозначно. С одной стороны, перезапущенный и переосмысленный Medal of Honor мог похвастаться вполне неплохим мультиплеером, отличавшимся от уже приевшихся сетевых режимов Modern Warfare 2 и Black Ops, участием в работе над шутером легендарной группы Linkin Park, а также ужасающей атмосферой войны. С другой, графика к релизу уже оказалась устаревшей, а однообразная местность после нескольких часов игры начинала надоедать.

Ничем особым не могла похвастаться и сюжетная линия: история тут разворачивалась в 2001 году во время войны в Афганистане и рассказывала о работе спецподразделений ВМС и армии США. На протяжении 10 миссий нам рассказывали уже давно всем приевшуюся историю про бравых парней, выполняющих свой долг.

Если вам нравится подобная тематика и хочется просто убить пару вечеров — милости просим. Остальным рекомендуем воздержаться.

Обзоры пользователей: очень положительные.

Дата выхода: 10 июня 2009.

Быть супергероем круто, а суперзлодеем ещё круче! Вы Алекс Мерсер — генномодифицированный мутант. Ваша основная способность — превращение любых конечностей в различные орудия для уничтожения ваших братьев мутантов и, как ни странно, людей. Экосистема города настроена против вас. Начинается эпидемия, которая постепенно распространяется, наводняя улицы всё большим количеством монстров и солдат.

Каждый военный, у которого есть в руках оружие, открывает огонь незамедлительно, а монстры чуют вас за десятки кварталов. Как же выжить в этом аду?

Обзоры пользователей: крайне положительные.

Дата выхода: 13 апреля 2003.

Легендарный треш-шутер от первого лица, разработанная независимой компанией Running with Scissors, Inc. Главный герой игры — Чувак — проживает в обычном городе. Ну как проживает... Ну как в обычном... Даже самую обычную задачу главный герой решает путём "агрессивных переговоров", нанося непоправимый ущерб муниципальной собственности, избивая представителей нетрадиционной сексуальной ориентации и грабя местный банк.

За свою жестокость игра "удостоилась" запрета в ряде западных стран, хотя даже этот факт не особо повлиял на продажи и судьбу проекта.