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Регион
Опубликовано 7 февраля 2017, 12:37

В Кремле не слышали официального согласия Трампа на вступление Черногории в НАТО

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию издания Politico о том, что президент США Дональд Трамп поддержит вступление Черногории в НАТО вопреки протестам российской стороны.

По словам Пескова, в Кремле не слышали официальных заявлений от команды Трампа на этот счёт. При этом позиция Кремля к продвижению альянса на Восток остаётся неизменной: Москва — против.

Если абстрагироваться от каких-то сообщений СМИ и заявлений, отношение Российской Федерации к дальнейшей экспансии НАТО на Восток хорошо — это отношение негативное,

сообщил Песков.

Отметим, что оппозиция Черногории против вступления страны в НАТО. Парламентарии предлагают решать данный вопрос через общенациональный референдум.

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Александр Юнашев
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