В Кремле не слышали официального согласия Трампа на вступление Черногории в НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию издания Politico о том, что президент США Дональд Трамп поддержит вступление Черногории в НАТО вопреки протестам российской стороны.

По словам Пескова, в Кремле не слышали официальных заявлений от команды Трампа на этот счёт. При этом позиция Кремля к продвижению альянса на Восток остаётся неизменной: Москва — против.