В Кремле не слышали официального согласия Трампа на вступление Черногории в НАТО
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию издания Politico о том, что президент США Дональд Трамп поддержит вступление Черногории в НАТО вопреки протестам российской стороны.
По словам Пескова, в Кремле не слышали официальных заявлений от команды Трампа на этот счёт. При этом позиция Кремля к продвижению альянса на Восток остаётся неизменной: Москва — против.
Если абстрагироваться от каких-то сообщений СМИ и заявлений, отношение Российской Федерации к дальнейшей экспансии НАТО на Восток хорошо — это отношение негативное,
Отметим, что оппозиция Черногории против вступления страны в НАТО. Парламентарии предлагают решать данный вопрос через общенациональный референдум.