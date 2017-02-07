Двое военнослужащих армии ДНР погибли при обстреле ВСУ

Официальный представитель Вооружённых сил ДНР Эдуард Басурин сообщил, что за сутки двое военнослужащих республики стали жертвами обстрелов со стороны украинской армии, ещё один ополченец получил ранения.

Напомним, 27 января в Донбассе началась эскалация вооружённого конфликта между самопровозглашёнными республиками и Украиной. Значительным артиллерийским обстрелам подверглись населённые пункты ДНР и ЛНР, в результате чего погибло несколько мирных граждан. В одном из обстрелов был ранен оператор Лайфа.