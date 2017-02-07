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Опубликовано 7 февраля 2017, 12:26

В Хабаровске будут обучать школьников киберспорту

Фото: &copy; РИА Новости /&nbsp;Евгения Новоженина

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Киберспортивные основы планируется преподавать в краевом детском центре "Созвездие".

В период с 22 февраля по 7 марта 2017 года школьникам в Хабаровске расскажут обо всех нюансах киберспорта, а также научать комментировать соревнования.

Идея этого движения принадлежит хабаровскому отделению Федерации компьютерного спорта Российской Федерации. Предложение о проведении этого мероприятия поступило после того, как Министерство спорта РФ внесло киберспорт в реестр официальных видов спорта.

Обучение будет проходить в трёх разных направлениях: теория, практика и занятие общей физической подготовкой,

главный судья смены Артём Солёный.

Детям предложат практические занятия по CS: GO, Dota 2, FIFA и Hearthstone. Победителей локального чемпионата ждёт сражение со сборной Китая из Тихоокеанского государственного университета.

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Сергей Сурепин
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