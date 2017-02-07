В Хабаровске будут обучать школьников киберспорту
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина
Киберспортивные основы планируется преподавать в краевом детском центре "Созвездие".
В период с 22 февраля по 7 марта 2017 года школьникам в Хабаровске расскажут обо всех нюансах киберспорта, а также научать комментировать соревнования.
Идея этого движения принадлежит хабаровскому отделению Федерации компьютерного спорта Российской Федерации. Предложение о проведении этого мероприятия поступило после того, как Министерство спорта РФ внесло киберспорт в реестр официальных видов спорта.
Обучение будет проходить в трёх разных направлениях: теория, практика и занятие общей физической подготовкой,
Детям предложат практические занятия по CS: GO, Dota 2, FIFA и Hearthstone. Победителей локального чемпионата ждёт сражение со сборной Китая из Тихоокеанского государственного университета.