В Хабаровске будут обучать школьников киберспорту

Киберспортивные основы планируется преподавать в краевом детском центре "Созвездие".

В период с 22 февраля по 7 марта 2017 года школьникам в Хабаровске расскажут обо всех нюансах киберспорта, а также научать комментировать соревнования.

Идея этого движения принадлежит хабаровскому отделению Федерации компьютерного спорта Российской Федерации. Предложение о проведении этого мероприятия поступило после того, как Министерство спорта РФ внесло киберспорт в реестр официальных видов спорта.

Обучение будет проходить в трёх разных направлениях: теория, практика и занятие общей физической подготовкой, главный судья смены Артём Солёный.