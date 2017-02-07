Захарченко озвучил потери ВСУ с начала обострения в Донбассе
Фото:© РИА Новости/Александр Натрускин
Глава ДНР Александр Захарченко рассказал о потерях украинских силовиков с начала обострения ситуации в Донбассе, то есть с конца января. По его словам, не менее 200 бойцов ВСУ погибли и ещё 300 получили травмы различной степени тяжести.
Несмотря на потери, украинские силовики всё равно стягивают к линии фронта тяжёлую технику и разворачивают полевые кухни. По мнению Захарченко, всё это говорит о том, что ВСУ готовятся к наступлению.
Напомним, 27 января в Донбассе началась эскалация вооружённого конфликта между самопровозглашёнными республиками и Украиной. Значительным артиллерийским обстрелам подверглись населённые пункты Донбасса, в результате чего погибло несколько мирных граждан.