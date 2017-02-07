Захарченко озвучил потери ВСУ с начала обострения в Донбассе

Глава ДНР Александр Захарченко рассказал о потерях украинских силовиков с начала обострения ситуации в Донбассе, то есть с конца января. По его словам, не менее 200 бойцов ВСУ погибли и ещё 300 получили травмы различной степени тяжести.

Несмотря на потери, украинские силовики всё равно стягивают к линии фронта тяжёлую технику и разворачивают полевые кухни. По мнению Захарченко, всё это говорит о том, что ВСУ готовятся к наступлению.