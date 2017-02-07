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Опубликовано 7 февраля 2017, 11:30

Захарченко озвучил потери ВСУ с начала обострения в Донбассе

Фото:&copy; РИА Новости/Александр Натрускин

Фото:© РИА Новости/Александр Натрускин

Глава ДНР Александр Захарченко рассказал о потерях украинских силовиков с начала обострения ситуации в Донбассе, то есть с конца января. По его словам, не менее 200 бойцов ВСУ погибли и ещё 300 получили травмы различной степени тяжести.

Несмотря на потери, украинские силовики всё равно стягивают к линии фронта тяжёлую технику и разворачивают полевые кухни. По мнению Захарченко, всё это говорит о том, что ВСУ готовятся к наступлению.

Напомним, 27 января в Донбассе началась эскалация вооружённого конфликта между самопровозглашёнными республиками и Украиной. Значительным артиллерийским обстрелам подверглись населённые пункты Донбасса, в результате чего погибло несколько мирных граждан.

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Янковская Ольга
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