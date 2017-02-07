Грызлов заявил, что Киев игнорирует решение об отводе тяжёлого вооружения
Украинские власти игнорируют решение контактной группы об отводе тяжёлого вооружения от линии разграничения, заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов. Более того, Киев поступает наоборот и подвозит к фронту боеприпасы и оружие.
Хотелось бы ещё раз напомнить руководству Украины о принятом 1 февраля контактной группой заявлении. В нём призвали к 5 февраля отвести вооружения, подпадающие под действие минских соглашений. Этот важнейший пункт заявления до сих пор не выполнен ВСУ,
Борис Грызлов.
О том, что Киев, наоборот, продолжает подводить технику к фронту, свидетельствуют отчёты СММ ОБСЕ и сообщения с территорий, прилегающих к линии разграничения, пояснил полпред РФ на минских переговорах.
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