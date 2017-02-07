Грызлов заявил, что Киев игнорирует решение об отводе тяжёлого вооружения

Хотелось бы ещё раз напомнить руководству Украины о принятом 1 февраля контактной группой заявлении. В нём призвали к 5 февраля отвести вооружения, подпадающие под действие минских соглашений. Этот важнейший пункт заявления до сих пор не выполнен ВСУ,