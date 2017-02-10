Как звёзды шоу-бизнеса зарабатывают на своих наследниках миллионы

Рождение малыша — то, о чём мечтают многие семьи — для звёздных родителей зачастую становится не только счастливым событием, но и способом неплохо подзаработать. Маленькие наследники героев светской хроники, кажется, рождены, чтобы блистать на страницах глянца, день ото дня увеличивая капитал своих знаменитых мам и пап.

Для четырёхлетнего сына Эвелины Блёданс и продюсера Александра Сёмина выражение "работать с пелёнок" – не просто слова. Мальчик Сёма родился с особенностями развития, однако это не помешало ему уже в шесть месяцев, благодаря стараниям матери, получить свой первый контракт на рекламу подгузников. Успехи ребёнка вдохновили родителей на создание целой фирмы "МедиаСёма", которая приносит семье Блёданс солидные суммы.

Сын Эвелины Блёданс заработал первые деньги в шесть месяцев, став рекламным лицом компании "Памперс"

Проект "МедиаСёма" – советы по уходу за детьми с синдромом Дауна – ежегодно приносит Блёданс и её мужу более двух миллионов руб.

Ксения Собчак не торопится демонстрировать любопытной общественности своего малыша, однако и без семейных портретов за первые три месяца жизни сына телеведущая успела заработать около четырёх миллионов рублей, активно используя свой статус "молодой мамы". "Инстаграм" Собчак пестрит рекламными постами детских товаров – от молокоотсоса до крема против опрелостей. Выручка Ксении, по оценкам рекламных экспертов, уже перевалила за отметку в четыре миллиона рублей.

За три месяца с момента рождения сына Ксения Собчак продала более 20 "детских" постов общей стоимостью около 4 миллионов рублей

Один рекламный пост в "Инстаграме" Собчак стоит от 150 до 200 тысяч рублей

Идеальная семья Оксаны Самойловой и рэпера Джигана вызывает зависть у половины миллионной аудитории её микроблога. В 28 лет модель успешно воспитывает двух дочерей, ждёт третьего ребёнка, много путешествует и руководит несколькими магазинами модной одежды. Правда, кто знает, насколько популярными были бы её наряды, если бы не пятилетняя Ариела и не двухлетняя Лея, которые тратят драгоценные детские минуты на многочисленные рекламные фотосессии для бренда своей мамы.

Жена Джигана зарабатывает миллионы, используя маленьких наследниц в качестве моделей своей линии детской одежды

Детские наряды от Оксаны Самойловой в среднем стоят от 3 до 8 тысяч рублей

Вдохновлённый празднествами в честь своих маленьких наследников, Филипп Киркоров прошлой весной совместно с бизнес-партнёрами открыл собственное агентство по организации детских торжеств под названием Phil Party. Обильную рекламу компании в соцсетях украшают лица пятилетней Аллы-Виктории и четырёхлетнего Мартина. Собрав команду профессиональных аниматоров, фокусников, декораторов и кондитеров, агентство разработало не один десяток сценариев для своих мероприятий: девочкам — принцессы, мальчикам — машинки и супергерои. Правда, позволить себе торжество от Киркорова пока могут только обеспеченные родители: праздничная программа, украшение зала, фотозона и сладкий стол в среднем стоят от 200 до 500 тысяч, в зависимости от количества гостей и масштабности мероприятия.

Агентство Филиппа Киркорова Phill Party занимается организацией детских праздников для отпрысков обеспеченных родителей

Наличие знаменитой фамилии с рождения открыло для маленького Гном Гномыча — как ласково называют мальчика родители, двери в мир высокой моды. Буквально с первых дней жизни Саши Плющенко мама — продюсер Яна Рудковская завела ему собственный "инстаграм", где по сей день делится не только домашними видеороликами, но и успехами Александра на модельном поприще, которое уже приносит семье гонорары с несколькими нулями.

В прошлом году трёхлетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко заработал первый миллион на рекламе зубной пасты