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Опубликовано 7 февраля 2017, 17:56

В головоломку Portal сыграли в реальном мире

Знаменитую головоломку Portal от компании Valve адаптировали для шлема дополненной реальности.

Кадр видео &ldquo;Portal in Augmented Reality with HoloLens&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “Portal in Augmented Reality with HoloLens”. Скриншот © L!FE

Ранее Valve создавала особую версию Portal, демонстрирующую возможности шлемов виртуальной реальности. Теперь уже сторонний разработчик переделал игру для дополненной реальности и взаимодействия с реальным миром.

Благодаря программе для шлема Microsoft HoloLens игрок сможет создавать пространственные порталы и проводить физические опыты над тестовым кубом в любом помещении.

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Portal для дополненной реальности позволяет разместить пространственные порталы прямо в своём доме

Воссоздать полноценные головоломки создатель не сумел, ведь реальный человек не может перемещаться через созданные порталы, как это задумано оригинальной игрой. Пока эта версия Portal остаётся лишь концептом.

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Станислав Погорский
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