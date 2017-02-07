В головоломку Portal сыграли в реальном мире

Ранее Valve создавала особую версию Portal, демонстрирующую возможности шлемов виртуальной реальности. Теперь уже сторонний разработчик переделал игру для дополненной реальности и взаимодействия с реальным миром.

Благодаря программе для шлема Microsoft HoloLens игрок сможет создавать пространственные порталы и проводить физические опыты над тестовым кубом в любом помещении.

Воссоздать полноценные головоломки создатель не сумел, ведь реальный человек не может перемещаться через созданные порталы, как это задумано оригинальной игрой. Пока эта версия Portal остаётся лишь концептом.