В головоломку Portal сыграли в реальном мире
Знаменитую головоломку Portal от компании Valve адаптировали для шлема дополненной реальности.
Кадр видео “Portal in Augmented Reality with HoloLens”. Скриншот © L!FE
Ранее Valve создавала особую версию Portal, демонстрирующую возможности шлемов виртуальной реальности. Теперь уже сторонний разработчик переделал игру для дополненной реальности и взаимодействия с реальным миром.
Благодаря программе для шлема Microsoft HoloLens игрок сможет создавать пространственные порталы и проводить физические опыты над тестовым кубом в любом помещении.
Portal для дополненной реальности позволяет разместить пространственные порталы прямо в своём доме
Воссоздать полноценные головоломки создатель не сумел, ведь реальный человек не может перемещаться через созданные порталы, как это задумано оригинальной игрой. Пока эта версия Portal остаётся лишь концептом.