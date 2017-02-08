Золото из World of Warcraft теперь можно тратить во всех играх Blizzard

Не так давно Blizzard ввела в онлайн-игру World of Warcraft систему жетонов, которые можно покупать за внутриигровое золото. Благодаря им одни игроки могли приобрести валюту за реальные деньги, а другие получили возможность продлевать подписку на игру за золото. Теперь компания сделала эту систему более глобальной.

Жетоны из World of Warcraft можно обменять на деньги, за которые получится купить контейнеры в Overwatch и бустеры в Hearthstone

Для американского региона по текущему курсу обмена за один жетон можно получить 15 долларов на счёт аккаунта Battle.net. За эти деньги можно приобретать героев в Heroes of the Storm, контейнеры в Overwatch, комплекты карт Hearthstone и даже цифровые копии игр.