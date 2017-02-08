Золото из World of Warcraft теперь можно тратить во всех играх Blizzard
У поклонников проектов Blizzard появилась мотивация проводить больше времени за игрой в World of Warcraft.
Кадр видео “WoW Token Overview”. Скриншот © L!FE
Не так давно Blizzard ввела в онлайн-игру World of Warcraft систему жетонов, которые можно покупать за внутриигровое золото. Благодаря им одни игроки могли приобрести валюту за реальные деньги, а другие получили возможность продлевать подписку на игру за золото. Теперь компания сделала эту систему более глобальной.
Жетоны из World of Warcraft можно обменять на деньги, за которые получится купить контейнеры в Overwatch и бустеры в Hearthstone
Для американского региона по текущему курсу обмена за один жетон можно получить 15 долларов на счёт аккаунта Battle.net. За эти деньги можно приобретать героев в Heroes of the Storm, контейнеры в Overwatch, комплекты карт Hearthstone и даже цифровые копии игр.
Обменять жетоны на деньги можно уже сейчас.