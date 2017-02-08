Ломай меня полностью

Продавай, пока можешь

Игры на персональных компьютерах оберегают системы защиты. Самой последней и эффективной является Denuvo. Хотя и она не является панацеей. Рано или поздно хакеры сломают защиту. Задача системы — как можно дольше оттягивать этот момент, чтобы взлом не сказался на продажах во время запуска игры. Лайф связался с лидером известной пиратской группы репакеров, который скрывается под ником spider91.

Перед разговором он признался, что не шибко горит желанием давать интервью и что времени не особо много сейчас из-за работы.

Зачем взламывают игры?

Что движет конкретно взломщиками, я не знаю. Возможно, каким-то образом они получают от этого прибыль, возможно, просто спортивный интерес по взлому чужого кода, возможно, убеждение, что продукт должен быть в свободном доступе для всех. Вариантов много, и, какой из них верный, я не имею понятия.

Что такое репак?

Пожатая версия игры со снятой защитой. В идеале — со всеми обновлениями и дополнениями, которые выходили для игры.

Удаётся ли заработать на репаках?

Хоть многие и думают иначе, на репаках конкретно наша организация не зарабатывает вообще, порой даже наоборот — приходится покупать лицензию, чтобы обновить всё до последних версий, если это какая-то редкая игра и нельзя найти обновления в Сети.

Как вы относитесь к пиратству?

К пиратству я отношусь нормально, но в разумных пределах. Несмотря на то что я глава пиратской группы репакеров, у меня есть приличное количество купленных лицензий, и я очень даже одобряю покупку лицензий хороших игр, чтобы поддержать разработчика. Можно долго рассуждать на тему того, как оно вредит или помогает рынку игр, но на всё это в Сети есть уже миллионы высказываний, и в очередном не вижу смысла. Лично для меня это повод ознакомиться с игрой и потом решить, стоит она покупки или нет, либо стоит ли она тех денег, которые за неё просят, или же лучше дождаться распродажи. К тому же часто пиратство помогает в локализации игр, особенно на консолях, где без взлома подобной возможности не существует.

Её звали Соня

Линейка консолей Sony PlayStation стала не просто домашней приставкой для русского человека, а, наверное, самой любимой консолью в истории нашей страны. Она даже получила ласковое название "Сонька". А уж очереди за пиратскими дисками в ларьках на "Горбушке" были сопоставимы с ажиотажем вокруг нашумевшего блокбастера. И, несмотря на тот факт, что в ноябре 2013 года на полках магазинов появилась PS4, её предшественница — PS3 — до сих пор есть почти у каждого человека, который мало-мальски увлекается видеоиграми.

Так как же взломали PS3? История со взломом началась в далёком 2010 году, когда компания Sony обновила прошивку игровой приставки, тем самым перекрыв возможность устанавливать на неё альтернативные операционные системы. Такой поворот событий был негативно воспринят пользователями, которые использовали консоль не по назначению, а для собственных нужд.

На протяжении двух лет хакеры штурмовали систему в поисках уязвимости, но каждый раз, когда им удавалось найти брешь в защите и выпустить альтернативную прошивку, Sony выпускала обновление, которое эту самую уязвимость устраняло. История подошла к своему логическому завершению в октябре 2012 года. Хакерам из группировки Three Musketeers удалось получить криптографические ключи уровня Level Zero — они необходимы для криптографической верификации обновления. На простом языке: хакеры нашли словарь для перевода текста, который написала компания Sony. Имея такой ключ, пользователь может легко установить на приставку любую операционную систему или вернуть консоль к предыдущему обновлению.

На все 360

Xbox 360 получил популярность в нашей стране, как ни странно, из-за его быстрого взлома. Болванки с записанными играми заполонили радиорынки, как саранча из Gears of War. Но самым главным было то, что их стоимость радикально отличалась от цены лицензионного диска с игрой.

Консоль держала оборону около четырёх месяцев. Затем энтузиасты научились взламывать привод консоли. Всё дело было в микросхеме привода, которая определяла лицензионность диска элементарным значением в одну цифру. Умельцы просто вытаскивали её, а сделав чёрное дело, возвращали обратно. Таким образом, приставка не видела разницы между самописной или заводской копией диска.

Позднее Microsoft начала заливать злополучную деталь эпоксидной смолой. Достать такую микросхему, не повредив её, было практически невозможно. Но позднее выяснилось, что можно произвести те же действия, просто подключив DVD-ROM консоли к компьютеру и перезалив на него нужную версию прошивки.

Затем началась волна банов, чтобы пираты не могли играть в онлайне. Делалось это незаметно. С новым обновлением к вам на консоль попадала утилита, которая путём нехитрых вычислений определяла, вмешивались вы в софт приставки или нет.

Однако у пиратства есть свои минусы. Вы потратите на это безумное количество времени, а уж если вы ошибётесь на одном из шагов, то всё придётся начать сначала. Даже запуск игры не гарантирует вам спокойного времяпрепровождения. Скорее всего, вы столкнётесь с ошибками или вылетами, которые только испортят вам настроение. Всегда думайте, стоит ли потраченное время результата.