Хидео Кодзима отказывается делать новую Silent Hills

В 2014 году сообщество геймеров потрясла мини-игра под названием PT. Сперва о ней не было ничего известно, а после прохождения игроки узнали, что она была тизером следующей части Silent Hill. Разработкой занимались геймдизайнер Хидео Кодзима и голливудский режиссёр Гильермо дель Торо. Позже проект отменили, но PT стала культовым хоррором сама по себе.

В интервью IGN Кодзима рассказал , что больше не возмётся за хорроры. Всё из-за того, что после работы над подобными играми Хидео начинают сниться кошмары. Он признался, что очень пуглив — однако это, по его мнению, необходимое качество для авторов хоррор-произведений. Если автор чего-то боится, то он способен напугать и игрока, читателя или зрителя.