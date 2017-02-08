Хидео Кодзима отказывается делать новую Silent Hills
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Известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима раскрыл причину, по которой он больше не хочет браться за разработку хорроров.
В 2014 году сообщество геймеров потрясла мини-игра под названием PT. Сперва о ней не было ничего известно, а после прохождения игроки узнали, что она была тизером следующей части Silent Hill. Разработкой занимались геймдизайнер Хидео Кодзима и голливудский режиссёр Гильермо дель Торо. Позже проект отменили, но PT стала культовым хоррором сама по себе.
В интервью IGN Кодзима рассказал, что больше не возмётся за хорроры. Всё из-за того, что после работы над подобными играми Хидео начинают сниться кошмары. Он признался, что очень пуглив — однако это, по его мнению, необходимое качество для авторов хоррор-произведений. Если автор чего-то боится, то он способен напугать и игрока, читателя или зрителя.
Секрет хорошего хоррора от Кодзимы: сделать нечто слегка отличающееся от нормального. Это путает разум и вызывает страх
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Мэтр считает, что человека проще всего напугать его воображением. От автора требуется показывать страшные вещи лишь мельком, заставляя "жертву" додумывать угрозу самостоятельно. В качестве подтверждения этой теории Кодзима привёл первого "Чужого": там инопланетного монстра в основном показывают лишь частями, тем самым наводя ужас на зрителя.