Авторы Forza Horizon делают игру с открытым миром без гонок
Создатели гоночной серии игр Forza Horizon работают над новым проектом в совершенно другом жанре.
Фото: © Playground Games
Студия Playground Games, подарившая миру уже три части Forza Horizon, сообщила о разработке совершенно новой игры. Ей занято недавно открытое второе подразделение Playground.
Следующая игра от авторов Forza Horizon не будет гоночным симулятором
До этого Playground Games занималась исключительно разработкой игр серии Forza Horizon, так что это будет совершенно новый опыт для студии. Единственное сходство с предыдущими проектами — в новой игре тоже будет открытый мир. Другие подробности пока не разглашаются.