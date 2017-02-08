Авторы Forza Horizon делают игру с открытым миром без гонок

Студия Playground Games, подарившая миру уже три части Forza Horizon, сообщила о разработке совершенно новой игры. Ей занято недавно открытое второе подразделение Playground.

До этого Playground Games занималась исключительно разработкой игр серии Forza Horizon, так что это будет совершенно новый опыт для студии. Единственное сходство с предыдущими проектами — в новой игре тоже будет открытый мир. Другие подробности пока не разглашаются.