Final Fantasy XV окупилась в первый день продаж

Японская ролевая игра Final Fantasy XV сумела окупить затраты на разработку в первый день продаж.

Final Fantasy XV разрабатывалась более 10 лет: изначально игра называлась Final Fantasy Versus XIII и должна была выйти на PS3. При таком продолжительном цикле производства можно было ожидать, что проекту будет тяжело окупиться. Тем не менее Final Fantasy XV быстро стала успешной.

Все расходы на создание Final Fantasy XV были покрыты за первый день продаж

Ранее представители компании Square Enix говорили, что игре нужно было продаться тиражом в 10 миллионов, чтобы она считалась успешной. Оказалось, что эта цифра была завышенной, а в действительности проект уже стал прибыльным. Сейчас в мире более 5 миллионов копий Final Fantasy XV.



Final Fantasy XV — на данный момент последняя часть в известной серии японских ролевых игр. Её средний балл на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 81 из 100.