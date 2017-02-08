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Опубликовано 8 февраля 2017, 04:28

Командование ДНР представило план урегулирования ситуации в Донбассе

Фото: &copy; РИА Новости/Ирина Геращенко

Фото: © РИА Новости/Ирина Геращенко

Документ прошёл согласование с ОБСЕ, все предложения были задокументированы и переданы Киеву.

Оперативное командование ДНР представило план урегулирования ситуации вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

— Мы подготовили свои предложения по полному прекращению огня и разведению сторон вдоль всей линии соприкосновения. Он был готов ещё 4 февраля, и до сегодняшнего дня документ проходил ряд согласований, в том числе с ОБСЕ, — говорится в сообщении командования.

Отмечается, что план включает пять пунктов: всеобъемлющее прекращение огня, отвод всех запрещённых соответствующими документами вооружений, предоставление беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ, запрет любых наступательных действий. Кроме того, в ДНР предлагают создать зону без вооружений и военных подразделений в районе Ясиноватой и Авдеевки.

В заявлении сообщается, что все предложения были задокументированы и переданы командованию ВСУ, однако реакции Киева пока не последовало.

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Александра Вишнякова
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