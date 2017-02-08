AMD Ryzen компактнее аналогичных процессоров Intel
На конференции ISSCC компания AMD поделилась самым сокровенным — особенностями новой архитектуры.
Оказалось, что при равных характеристиках 4-ядерные (8-поточные) процессоры AMD занимают всего 44мм^2, тогда как площадь чипа Intel равна 49мм^2. Этого удалось достичь благодаря использованию самого современного 14-нм техпроцесса и улучшению в структуре самих транзисторов — в них применяются новые сочетания материалов. Достичь сокращения площади удалось несмотря на более современные характеристики: например, объём памяти L2 составляет 512 Кб на ядро против 256 Кб у Intel.
Ожидается, что впервые за 5 лет процессоры AMD будут превосходить Intel
Первые модели AMD Ryzen поступят в продажу во втором квартале 2017-го. Они будут ориентированы на геймеров и профессиональные задачи.