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Опубликовано 8 февраля 2017, 07:28

AMD Ryzen компактнее аналогичных процессоров Intel

На конференции ISSCC компания AMD поделилась самым сокровенным — особенностями новой архитектуры.

Кадр видео AMD/Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео AMD/Скриншот © L!FE

Оказалось, что при равных характеристиках 4-ядерные (8-поточные) процессоры AMD занимают всего 44мм^2, тогда как площадь чипа Intel равна 49мм^2. Этого удалось достичь благодаря использованию самого современного 14-нм техпроцесса и улучшению в структуре самих транзисторов — в них применяются новые сочетания материалов. Достичь сокращения площади удалось несмотря на более современные характеристики: например, объём памяти L2 составляет 512 Кб на ядро против 256 Кб у Intel.

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Ожидается, что впервые за 5 лет процессоры AMD будут превосходить Intel

Кадр видео AMD/Скриншот © L!FE

Первые модели AMD Ryzen поступят в продажу во втором квартале 2017-го. Они будут ориентированы на геймеров и профессиональные задачи.

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Арсений Мирный
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