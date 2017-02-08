AMD Ryzen компактнее аналогичных процессоров Intel

Оказалось, что при равных характеристиках 4-ядерные (8-поточные) процессоры AMD занимают всего 44мм^2, тогда как площадь чипа Intel равна 49мм^2. Этого удалось достичь благодаря использованию самого современного 14-нм техпроцесса и улучшению в структуре самих транзисторов — в них применяются новые сочетания материалов. Достичь сокращения площади удалось несмотря на более современные характеристики: например, объём памяти L2 составляет 512 Кб на ядро против 256 Кб у Intel.