Valve решила проблему с уязвимостью Steam
Фото: © L!FE
Пользователь, обнаруживший проблемную зону в сервисе Steam, сообщил об устранении проблемы.
7 февраля 2017 года на форуме Reddit появилась информация об уязвимости сервиса цифровой дистрибуции Steam. Она позволяла злоумышленникам выполнять действия от лица пользователей, просмотревших определённые профили.
Создатели Steam оперативно ликвидировали уязвимость в защите
Фото: © L!FE
Брешь в защите Steam обнаружил пользователь под псевдонимом R3TR1X, который позже сообщил, что разработчики из Valve решили проблему. Теперь пользователи Steam могут без лишнего беспокойства просматривать профили других геймеров.
Из-за уже устранённой уязвимости хакеры могли получить доступ к персональным данным игроков, а также к их деньгам. Пока нет информации, пострадал ли кто-то в результате этой дыры в защите сервиса.