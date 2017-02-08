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Опубликовано 8 февраля 2017, 08:00

Valve решила проблему с уязвимостью Steam

Фото: &copy; L!FE

Фото: © L!FE

Пользователь, обнаруживший проблемную зону в сервисе Steam, сообщил об устранении проблемы.

7 февраля 2017 года на форуме Reddit появилась информация об уязвимости сервиса цифровой дистрибуции Steam. Она позволяла злоумышленникам выполнять действия от лица пользователей, просмотревших определённые профили.

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Создатели Steam оперативно ликвидировали уязвимость в защите

Фото: © L!FE

Брешь в защите Steam обнаружил пользователь под псевдонимом R3TR1X, который позже сообщил, что разработчики из Valve решили проблему. Теперь пользователи Steam могут без лишнего беспокойства просматривать профили других геймеров.

Из-за уже устранённой уязвимости хакеры могли получить доступ к персональным данным игроков, а также к их деньгам. Пока нет информации, пострадал ли кто-то в результате этой дыры в защите сервиса.

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Сергей Сурепин
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