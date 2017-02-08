Valve решила проблему с уязвимостью Steam

Пользователь, обнаруживший проблемную зону в сервисе Steam, сообщил об устранении проблемы.

7 февраля 2017 года на форуме Reddit появилась информация об уязвимости сервиса цифровой дистрибуции Steam. Она позволяла злоумышленникам выполнять действия от лица пользователей, просмотревших определённые профили.

Создатели Steam оперативно ликвидировали уязвимость в защите Фото: © L!FE

Брешь в защите Steam обнаружил пользователь под псевдонимом R3TR1X, который позже сообщил, что разработчики из Valve решили проблему. Теперь пользователи Steam могут без лишнего беспокойства просматривать профили других геймеров.