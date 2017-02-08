Американские комики создали игру про избиение сторонников нового президента

В США продолжают выступать против Дональда Трампа. Теперь протестующие добрались до видеоигр.

Юмористический сайт Super Deluxe выпустил игру Punch a Nazi. Её визуальный стиль напоминает культовую Mike Tyson’s Punch-Out.

Демократы избивают фанатов Трампа в видеоигре Фото: © facebook.com/aNicePictureOfRichardSpencerEveryDay

Чтобы сыграть в Punch a Nazi, пользователю необходимо синхронизировать телефон и ПК с помощью уникального кода, полученного на официальном сайте игры. После этого следует вовремя производить в сторону экрана своего компьютера движения, имитирующие удар кулаком.

Среди противников фигурируют ультраправые активисты Майло Яннопулос и Ричард Спенсер, а в качестве финального босса выступает Адольф Гитлер.