Американские комики создали игру про избиение сторонников нового президента
В США продолжают выступать против Дональда Трампа. Теперь протестующие добрались до видеоигр.
Юмористический сайт Super Deluxe выпустил игру Punch a Nazi. Её визуальный стиль напоминает культовую Mike Tyson’s Punch-Out.
Демократы избивают фанатов Трампа в видеоигре
Чтобы сыграть в Punch a Nazi, пользователю необходимо синхронизировать телефон и ПК с помощью уникального кода, полученного на официальном сайте игры. После этого следует вовремя производить в сторону экрана своего компьютера движения, имитирующие удар кулаком.
Среди противников фигурируют ультраправые активисты Майло Яннопулос и Ричард Спенсер, а в качестве финального босса выступает Адольф Гитлер.
Разработчики игры Punch a Nazi вдохновились событиями 20 января 2017 года, когда во время инаугурации нового президента США Дональда Трампа неизвестный ударил в лицо Ричарда Спенсера, дававшего в это время интервью телеканалу ABC. Инцидент стал мемом.