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Регион
Опубликовано 8 февраля 2017, 08:57

Американские комики создали игру про избиение сторонников нового президента

Фото: &copy; facebook.com/aNicePictureOfRichardSpencerEveryDay

Фото: © facebook.com/aNicePictureOfRichardSpencerEveryDay

В США продолжают выступать против Дональда Трампа. Теперь протестующие добрались до видеоигр.

Юмористический сайт Super Deluxe выпустил игру Punch a Nazi. Её визуальный стиль напоминает культовую Mike Tyson’s Punch-Out.

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Демократы избивают фанатов Трампа в видеоигре

Фото: © facebook.com/aNicePictureOfRichardSpencerEveryDay

Чтобы сыграть в Punch a Nazi, пользователю необходимо синхронизировать телефон и ПК с помощью уникального кода, полученного на официальном сайте игры. После этого следует вовремя производить в сторону экрана своего компьютера движения, имитирующие удар кулаком.

Среди противников фигурируют ультраправые активисты Майло Яннопулос и Ричард Спенсер, а в качестве финального босса выступает Адольф Гитлер.

Разработчики игры Punch a Nazi вдохновились событиями 20 января 2017 года, когда во время инаугурации нового президента США Дональда Трампа неизвестный ударил в лицо Ричарда Спенсера, дававшего в это время интервью телеканалу ABC. Инцидент стал мемом.

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Сергей Сурепин
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