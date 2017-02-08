Киберспортсмен остался не у дел из-за домогательств к несовершеннолетней

Киберспортивная лига ESEA отстранила Рииса bloominator Блума, выступающего за команду Armor Esports, от соревнования за фривольную переписку с несовершеннолетней девушкой. Произошло это после того, как скриншоты диалога оказались в открытом доступе.

Во время общения с 15-летней девушкой Блум неоднократно намекал на половую связь. Переписка киберспортсмена стала причиной обсуждения на форуме ESEA. Игрок в Counter-Strike извинился в своём "твиттере", а затем удалил страницу в микроблоге.

"Моему невероятно глупому поступку нет оправданий", — Риис Блум о домогательстве к несовершеннолетней. Скриншот © L!FE

По словам представителей лиги ESEA, геймер был забанен за общение с членом сообщества. В ассоциации считают, что такое поведение неприемлемо, все аналогичные случаи будут досконально рассматриваться управлением ESEA.

Сейчас команда Armor Esports идёт на седьмом месте Главной североамериканской лиги ESEA, которая по рангу находится ниже Профессиональной и Премьер-лиги.