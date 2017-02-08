В Нигерии пираты взяли в заложники семь российских моряков

Информацию о захвате моряков Лайфу сообщил гражданский журналист через приложение LifeCorr . Позже эти данные подтвердил отец боцмана Александра Сажина, жена матроса Виталия Самохвалова, а также дипломатические работники.

В частности, в Посольстве РФ в Нигерии сообщили, что немецкое судно BBC Caribbean, на борту которого были российские и украинские моряки, подверглось пиратскому нападению. В итоге семь россиян и один гражданин Незалежной находятся в плену у преступников.