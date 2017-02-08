В Нигерии пираты взяли в заложники семь российских моряков
Информацию о захвате моряков Лайфу сообщил гражданский журналист через приложение LifeCorr. Позже эти данные подтвердил отец боцмана Александра Сажина, жена матроса Виталия Самохвалова, а также дипломатические работники.
В частности, в Посольстве РФ в Нигерии сообщили, что немецкое судно BBC Caribbean, на борту которого были российские и украинские моряки, подверглось пиратскому нападению. В итоге семь россиян и один гражданин Незалежной находятся в плену у преступников.
В связи с захватом моряков российские дипломаты уже обратились за помощью к властям Нигерии. Посольство попросило их оказать содействие в установлении местонахождения похищенных.
В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных.— Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) 7 февраля 2017 г.