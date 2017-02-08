Депутаты Госдумы поддержали бессрочное продление бесплатной приватизации
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На пленарном заседании одобрили изменения, которые ранее были внесены в законопроект.
В Госдуме приняли 8 февраля на пленарном заседании поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации.
Ранее сообщалось, что изменения внесли в рамках второго чтения законопроекта, в котором в первоначальной редакции описывалось это только для отдельных категорий граждан и до 2020 года.
Отметим, что депутаты признали утратившим силу положение закона о введении в действие Жилищного кодекса РФ, согласно которому бесплатная приватизация должна была закончиться 1 марта 2017 года.