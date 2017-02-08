Депутаты Госдумы поддержали бессрочное продление бесплатной приватизации

На пленарном заседании одобрили изменения, которые ранее были внесены в законопроект.

В Госдуме приняли 8 февраля на пленарном заседании поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации.

Ранее сообщалось, что изменения внесли в рамках второго чтения законопроекта, в котором в первоначальной редакции описывалось это только для отдельных категорий граждан и до 2020 года.