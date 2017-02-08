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Опубликовано 8 февраля 2017, 11:32

Депутаты Госдумы поддержали бессрочное продление бесплатной приватизации

Фото: &copy; РИА Новости/Игорь Зарембо

Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

На пленарном заседании одобрили изменения, которые ранее были внесены в законопроект.

В Госдуме приняли 8 февраля на пленарном заседании поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации.

Ранее сообщалось, что изменения внесли в рамках второго чтения законопроекта, в котором в первоначальной редакции описывалось это только для отдельных категорий граждан и до 2020 года.

Отметим, что депутаты признали утратившим силу положение закона о введении в действие Жилищного кодекса РФ, согласно которому бесплатная приватизация должна была закончиться 1 марта 2017 года.

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Арина Демидова
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