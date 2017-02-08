За несколько дней до гибели Гиви потерял в боях лучших друзей

Как рассказали Лайфу друзья и сослуживцы Гиви, за прошедшую неделю с момента обострения конфликта в Донбассе командир батальона "Сомали" потерял четырёх лучших своих бойцов. Одним из них был ополченец Антон Сидоров с позывным Консул, который фактически был правой рукой и личным охранником Михаила Гиви Толстых. Как уточнили источники, Гиви очень переживал эту утрату. Тем более что Консул был в батальоне со дня основания и прошёл тяжелейшие бои подразделения в Иловайске и донецком аэропорту бок о бок со своим командиром Гиви.