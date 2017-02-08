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Опубликовано 8 февраля 2017, 08:45

За несколько дней до гибели Гиви потерял в боях лучших друзей

Михаил "Гиви" Толстых , на зданем плане ополченец Антон "Консул" Сидоров / Фото: соцсети

Михаил "Гиви" Толстых , на зданем плане ополченец Антон "Консул" Сидоров / Фото: соцсети

Как рассказали Лайфу друзья и сослуживцы Гиви, за прошедшую неделю с момента обострения конфликта в Донбассе командир батальона "Сомали" потерял четырёх лучших своих бойцов. Одним из них был ополченец Антон Сидоров с позывным Консул, который фактически был правой рукой и личным охранником Михаила Гиви Толстых. Как уточнили источники, Гиви очень переживал эту утрату. Тем более что Консул был в батальоне со дня основания и прошёл тяжелейшие бои подразделения в Иловайске и донецком аэропорту бок о бок со своим командиром Гиви.

Ополченец Антон Консул Сидоров Фото: соцсети

Ополченец Антон Консул Сидоров Фото: соцсети

В своём последнем интервью Лайфу 3 февраля Гиви рассказал подробности боёв под Авдеевкой, в которых погибли его боевые товарищи.

Напомним, власти ДНР сообщили о гибели командира батальона "Сомали" армии ДНР Михаила Гиви Толстых. По предварительным данным, причина гибели — теракт.

Подробности произошедшего читайте в хронике Лайфа.

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Пегов Семен
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