За несколько дней до гибели Гиви потерял в боях лучших друзей
Михаил "Гиви" Толстых , на зданем плане ополченец Антон "Консул" Сидоров / Фото: соцсети
Как рассказали Лайфу друзья и сослуживцы Гиви, за прошедшую неделю с момента обострения конфликта в Донбассе командир батальона "Сомали" потерял четырёх лучших своих бойцов. Одним из них был ополченец Антон Сидоров с позывным Консул, который фактически был правой рукой и личным охранником Михаила Гиви Толстых. Как уточнили источники, Гиви очень переживал эту утрату. Тем более что Консул был в батальоне со дня основания и прошёл тяжелейшие бои подразделения в Иловайске и донецком аэропорту бок о бок со своим командиром Гиви.
Ополченец Антон Консул Сидоров Фото: соцсети
В своём последнем интервью Лайфу 3 февраля Гиви рассказал подробности боёв под Авдеевкой, в которых погибли его боевые товарищи.
Напомним, власти ДНР сообщили о гибели командира батальона "Сомали" армии ДНР Михаила Гиви Толстых. По предварительным данным, причина гибели — теракт.
Подробности произошедшего читайте в хронике Лайфа.