Самый богатый депутат Госдумы объявил себя банкротом

Единоросс Андрей Палкин, чей доход за 2015 год был признан самым высоким среди российских парламентариев, подал в Арбитражный суд Архангельска документы о признании себя банкротом.

Оказалось, что 58-летний бизнесмен, заработавший 1,5 млрд рублей за 2015 год, а также владеющий 59 квартирами в Архангельской и Московской областях, подал соответствующее прошение ещё 1 февраля, но дело ход не получило: в суде сочли, что в процессе сбора документов была нарушена процедура.