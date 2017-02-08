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Регион
Опубликовано 8 февраля 2017, 12:04

Самый богатый депутат Госдумы объявил себя банкротом

Единоросс Андрей Палкин, чей доход за 2015 год был признан самым высоким среди российских парламентариев, подал в Арбитражный суд Архангельска документы о признании себя банкротом.

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Депутат Госдумы Андрей Палкин, чей доход за 2015 год составляет порядка 1,5 млрд рублей, просит признать себя банкротом

Фото: vk.com / Андрей Палкин

Оказалось, что 58-летний бизнесмен, заработавший 1,5 млрд рублей за 2015 год, а также владеющий 59 квартирами в Архангельской и Московской областях, подал соответствующее прошение ещё 1 февраля, но дело ход не получило: в суде сочли, что в процессе сбора документов была нарушена процедура.

Суд предложил депутату до 6 марта 2017 года устранить нарушение и обратиться за рассмотрением своего заявления вновь.

Данный материал Лайф разработал совместно с новостным сайтом "Молния".

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Ломовицкий Валерий
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