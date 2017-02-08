Власти ДНР назвали вероятное оружие, из которого был убит Гиви

По предварительной информации, подрыв кабинета командира батальона "Сомали" был произведён из РПО "Шмель".

Согласно предварительным данным расследования обстоятельств гибели командира подразделения "Сомали" Армии ДНР Михаила Гиви Толстых, оружием его убийц стал реактивный пехотный огнемёт "Шмель".

— По предварительным данным, гибель Гиви произошла в результате подрыва из реактивного пехотного огнемёта "Шмель", — цитирует ДАН собственный источник в оперативном командовании ДНР.

Власти ДНР отметили, что ведётся поиск преступников, в республике введён план "Перехват". Также сообщается, что гибель Гиви была выгодна украинским спецслужбам.

Напомним, власти ДНР сообщили о гибели командира батальона "Сомали" армии ДНР Михаила Гиви Толстых. По предварительным данным, причина гибели — теракт.